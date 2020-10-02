OL閨蜜下午茶之選｜朗廷酒店 X 乳癌基金會「粉紅之約」下午茶　嘗美點兼行善

朗廷酒店「粉紅之約」下午茶甜點：玫瑰酒桶小蛋糕（圖片由相關機構提供）

朗廷酒店與香港乳癌基金會合作，即日至11月30日推出「粉紅之約」下午茶。（圖片由相關機構提供）

香港朗廷酒店與香港乳癌基金會合作，即日起至11月30日推出「粉紅之約」下午茶。酒店每售出一份下午茶，將向香港乳癌基金會捐出10元，以支持基金會在社區提高公眾對乳癌的認識、支援乳癌患者等。

「粉紅之約」下午茶鹹點包括蘇格蘭煙三文魚三文治配石榴、紅菜頭他他、迷你蟹肉蛋沙律包，以及小紅莓配鵝肝醬；甜點包括日式粉紅士多啤梨蛋卷、粉紅星空荔枝慕絲、粉紅絲帶杯子蛋糕、玫瑰酒桶小蛋糕、粉紅馬卡龍棒棒，以及英式鬆餅和粉紅小紅莓鬆配傳統的德文郡厚忌廉、士多啤梨及玫瑰花醬。顧客可選配精選Jing茶品，或加錢升級至NV Brut或NV Rose香檳。

「粉紅之約」下午茶@朗廷酒店

供應日期：即日至11月30日

供應時間：周一至周五下午3時至5時30分；周末及公眾假期下午2時15分至4時15分、下午4時30分至6時30分

價錢：每位$398、兩位$688（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店地下大堂廷廊

電話︰2132 7898【詳情】

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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