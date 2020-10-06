秋天養生先養肺　中醫教按3穴位保持心情舒暢

中醫教秋天按摩3穴位，幫助保持心情舒暢。（圖片由受訪者提供/何芍盈攝/資料圖片/明報製圖）

秋分之後日短夜長，陽消陰長，氣溫漸下降。註冊中醫周穎欣表示，此時宜早睡，減少消耗體力的活動，保持良好睡眠質量，把陽氣收好，以備來年春夏之用。衣著方面，可加添薄外套防止着涼，及時增減衣物，年老體弱者尤其要注意。

按摩穴位3招

周穎欣稱，秋天內應於肺，在志為憂，悲憂易傷肺。她教大家按摩3個穴位，幫助保持心情舒暢。

1. 印堂穴

位置：額頭位置，兩眉頭之中間。（見圖二）

方法：用食指或拇指打圈揉按約3至5分鐘。早晚各一次。

功效：安神

2. 神門穴

位置：腕部腕掌橫紋上，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處，當豌豆骨後方。（見圖三）

方法：用食指或拇指打圈揉按約3至5分鐘。早晚各一次。

功效：安神寧心

3. 少海穴

位置：手肘內側，屈肘時肘橫紋內側端與肱骨內上髁連線的中點處。（見圖四）

方法：用食指或拇指打圈揉按約3至5分鐘。早晚各一次。

功效：疏心氣、清包絡、寧神志、化痰涎

備註 ：以上方法只供參考，如有不適應立刻停止；如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

文：何芍盈

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