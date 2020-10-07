塗指甲油傷甲或損健康　皮膚科醫生教睇「有害」成分　建議少搽指甲油

皮膚科專科醫生提醒，指甲油塗得多可能會令指甲變色，以及變得脆弱乾燥，建議盡量少塗指甲油。（何芍盈攝）

皮膚科醫生提醒，經常塗指甲油可能會令指甲變色，以及變得脆弱乾燥，建議應盡量少塗；選購指甲油時，亦要留意標籤成分。（資料圖片）

不少女士愛塗指甲油，近日內地廉價生活雜貨店名創優品（MINISO）代理的一款指甲油中，可致癌的三氯甲烷（又稱哥羅芳）含量超標達1400倍【詳細報道】。究竟指甲油中什麼成分對人體有害？皮膚科專科醫生林嘉雯接受明報網站訪問，提醒購買時要留意標籤，以及盡量減少塗搽指甲油。

部分成分或影響健康

林嘉雯指出，指甲油或會對指甲周邊皮膚造成刺激，所含的不同成分亦有可能影響健康，例如：

‧丙烯酸酯（Acrylates）及甲苯磺胺甲醛樹脂（Toluene sulphonamide-formaldehyde resin）有可能引起接觸性皮膚炎。

‧甲醛（Formaldehyde）有可能引起接觸性皮膚炎，亦是已知的致癌物，長期接觸或會引起鼻咽癌、腦癌及畸胎等問題。

‧塑化劑鄰苯二甲酸二丁酯（Dibutyl phthalate，簡稱DBP）或會引致畸胎及內分泌失調。

‧甲苯（Toluene）可引起中樞神經系統及不育問題。

‧指甲油的溶劑或會導致指甲乾燥，甚至造成指甲脆弱問題。

標榜無毒也要睇清成分

林嘉雯提醒，現時市面上部分指甲油標榜有機無毒，通常只是表明不含甲醛、塑化劑鄰苯二甲酸二丁酯及甲苯，但理論上不可能完全由有機成分製造。因此在選購指甲油時，應先看清標籤上的成分才作決定。

常搽甲油或致指甲變色變脆

林嘉雯稱，經常塗指甲油可能會令指甲變色，以及變得脆弱乾燥，因此應盡量少塗。長期塗指甲油，可能會較難察覺指甲或甲牀出現問題，如細菌、真菌感染，甚至皮膚癌，間接因延遲治療致病情惡化。她建議如非必要最好卸走指甲油，盡量令指甲油留在指甲上的時間愈短愈好，如不用上班或放假時不妨讓指甲休息。

文：何芍盈

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