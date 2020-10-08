寒露‧二十四節氣｜中醫滋潤2食譜：百合蓮子糖水、冰糖雪梨雪耳羹
文章日期：2020年10月08日
今日（8日）是二十四節氣的寒露，早晚天氣變得稍涼，中午氣溫較高。註冊中醫鄭智仁建議多吃甘淡滋潤的食物。他介紹2個寒露食譜：百合蓮子糖水和冰糖雪梨雪耳羹，滋潤補氣，留意糖尿病患者不宜食用。
百合蓮子糖水
材料：（1至2人分量）
百合 30克
蓮子 30克
紅棗 2至3粒
冰糖 適量
水 適量
製法：
1. 蓮子浸過夜備用，百合切片洗淨，紅棗去心洗淨。
2. 以大火煮沸水，加入冰糖稍煮，再把百合、蓮子、紅棗加入水中。
3. 隔水燉15至20分鐘即成。
冰糖雪梨雪耳羹
材料：（1至2人分量）
雪梨 1個
雪耳 1個
枸杞 6克
冰糖 適量
水 適量
製法：
1. 雪耳泡軟，洗淨後掰成小片，放入鍋中。
2. 加水入鍋，連同冰糖煮沸，轉小火燉約1小時。
3. 雪梨洗淨去皮，切成小塊後加入鍋中，續燉約20至30分鐘。
4. 枸杞洗淨，加進鍋中稍煮，熄火即成。
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