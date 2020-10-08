寒露‧二十四節氣｜中醫滋潤2食譜：百合蓮子糖水、冰糖雪梨雪耳羹

今日（8日）是二十四節氣的寒露，中醫介紹2個食譜，滋潤補氣。（資料圖片／明報製圖）

今日（8日）是二十四節氣的寒露，早晚天氣變得稍涼，中午氣溫較高。註冊中醫鄭智仁建議多吃甘淡滋潤的食物。他介紹2個寒露食譜：百合蓮子糖水和冰糖雪梨雪耳羹，滋潤補氣，留意糖尿病患者不宜食用。

百合蓮子糖水

材料：（1至2人分量）

百合 30克

蓮子 30克

紅棗 2至3粒

冰糖 適量

水 適量

製法：

1. 蓮子浸過夜備用，百合切片洗淨，紅棗去心洗淨。

2. 以大火煮沸水，加入冰糖稍煮，再把百合、蓮子、紅棗加入水中。

3. 隔水燉15至20分鐘即成。

冰糖雪梨雪耳羹

材料：（1至2人分量）

雪梨 1個

雪耳 1個

枸杞 6克

冰糖 適量

水 適量

製法：

1. 雪耳泡軟，洗淨後掰成小片，放入鍋中。

2. 加水入鍋，連同冰糖煮沸，轉小火燉約1小時。

3. 雪梨洗淨去皮，切成小塊後加入鍋中，續燉約20至30分鐘。

4. 枸杞洗淨，加進鍋中稍煮，熄火即成。

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