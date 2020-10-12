精進大根椎茸菠菜配無花果 秋季日式前菜｜Green Monday食譜
文章日期：2020年10月12日
秋天到，不少當造食材都適合製作料理。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中分享精進大根椎茸菠菜配無花果食譜，是適合在秋季進食的日式前菜，健康美味。
精進大根椎茸菠菜配無花果
材料：
菠菜 80克
新鮮冬菇 30克
新鮮無花果（大） 1個
醬汁材料：
日本蘿蔔蓉 40克
日本柚子醋 30克
七味粉 少許
芝麻碎 少許
製法：
1. 日本大根（白蘿蔔）去皮，可去深一點，磨成蓉，以及榨乾九成水分。林雲中提醒，磨蘿蔔蓉時用蘿蔔上部分會比較甜，下部分會比較辛辣，可依個人喜好調較。
2. 冬菇洗淨切片，燒至兩面少許燶備用。如沒有火爐燒冬菇，可先在平底鑊放少許油，加一塊牛油紙，再加少許油，然後放進冬菇燒。
3. 新鮮無花果切成小件。林雲中提醒，可選用較硬身、未完全熟透的無花果。
4. 菠菜洗淨去蒂，放入滾水煮12秒，隔水後放入冰水中，然後榨出所有水分。
5. 混合蘿蔔蓉及其他醬汁材料。
6. 冬菇、無花果、菠菜及醬汁放在碗內，拌勻後即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
大根／無花果益處：
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