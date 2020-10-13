入秋潤燥甜品10食譜 滋陰養顏｜糖水合集｜在家煮食
文章日期：2020年10月13日
踏入初秋，天氣逐漸乾燥，製作滋潤甜品正合時。以下10個中西甜品食譜，滋陰潤燥，啱晒秋天食。
食譜1：金盞花桃膠圓肉
材料：金盞花、桃膠、圓肉、水【製法詳情】
食譜2：桂花燉雪梨
材料：雪梨、桂花、冰糖、水【製法詳情】
食譜3：百合燉雪梨
材料：雪梨、乾百合、水【製法詳情】
食譜4：冰糖銀耳蓮子羹
材料：蓮子、銀耳、冰糖、水【製法詳情】
食譜5：千日紅薏仁飲
材料：千日紅、熟薏米（熟薏仁）、冰糖、水【製法詳情】
食譜6：木瓜啤梨果凍
材料：木瓜、啤梨、綠茶葉、魚膠粉、檸檬、砂糖、水【製法詳情+短片示範】
食譜7：啤梨楊桃雪葩
食譜8：木瓜香蕉奶昔
材料：木瓜、香蕉、脫脂奶、低脂原味乳酪【製法詳情】
食譜9：豆漿布甸伴雪耳甜湯
材料：魚膠片、原味豆漿、雪耳、圓肉、乾無花果、杞子、鮮百合、水【製法詳情】
食譜10：雪耳養顏糖水
材料：雪耳、圓肉、杞子、冰糖、水【製法詳情】
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