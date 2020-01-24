OL閨蜜下午茶之選｜Haagen-Dazs × Champagne Louis Roederer@唯港薈Green　雪糕香檳入饌

Haagen-Dazs、香檳品牌Champagne Louis Roederer，聯乘尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN，即日起推出「Haagen-Dazs × Champagne Louis Roederer下午茶」，以水果風情為主題，以Haagen-Dazs多款經典口味雪糕製成特色甜點，再配搭Champagne Louis Roederer Brut Premier入饌的鹹點。

鹹點有水晶香檳啫喱配魚子醬、煙三文魚香檳凍批、香檳啫喱鴨肝醬、粉紅香檳血瑪莉伴辣蝦及香檳忌廉燴磨菇。甜點配搭的雪糕包括椰子白朱古力雲呢拿雪糕、杏仁朱古力脆皮黑朱古力雪糕、芒果雪糕配百香果朱古力外層、哈密瓜雪糕及士多啤梨朱古力醬蘸士多啤梨雪糕。隨餐附送1杯白桃士多啤梨Louis Roederer Brut Premier香檳，以及任食迷你Haagen-Dazs雪糕杯（100ml）。

Haagen-Dazs × Champagne Louis Roederer下午茶@唯港薈Green

供應期 ︰即日至11月1日

供應時間：首輪下午3時至5時、次輪下午5時至晚上7時

價錢︰ 一位$348、兩位$628（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈Hotel ICON地下GREEN

電話︰3400 1300【網上預訂】

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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