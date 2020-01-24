消委會‧防曬｜6款防曬產品獲消委最高評分　Nivea、Cancer Council AU百元以下最抵用

消委會測試30款日常防曬產品，發現超過八成樣本未能達到其標示的防曬效能。消委會提醒，塗抹防曬效能不足的防曬產品進行長時間戶外活動，有可能因未能為皮膚提供足夠保護而曬黑或曬傷，嚴重甚至會增加患上皮膚癌的風險。以下列出6款在消委會《選擇》月刊中獲總評5分*最高評分的防曬產品，當中Nivea冰感防曬乳液SPF50，以及Cancer Council AU Sensitive Sunscreen兩款防曬產品售價更屬100元以下抵用之選。

（*註：總評的評分比重：SPF測試結果佔65％、UVAPF測試結果佔20％、標籤資料佔15％）

6款日常防曬產品獲消委會5分最高評分

知多啲：物理性防曬 vs. 化學性防曬

防曬產品一般可根據防曬分子（UV blocker/filter）的種類，分類為物理性、化學性和混合性（同時含有物理性和化學性防曬分子）。

物理性防曬主要成分有氧化鋅（Zinc oxide）和二氧化鈦（Titanium dioxide），性質相對溫和，致敏風險較少，惟顏色偏白，質地黏稠，塗後膚色或欠自然，較難平均地塗抹。

化學性防曬主要成分有阿伏苯宗（Avobenzone）、二苯甲酮（Oxybenzone）、甲氧基肉桂酸辛酯（Octyl methoxycinnamate）等，質地稀薄，塗後感覺較清爽，但對皮膚或眼部的刺激性較大，或會引起過敏。

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