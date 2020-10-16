消委會提醒辦理寵物移民3注意　宜親自經官方渠道查核移民手續

消費者委員會（消委會）接獲寵物移民服務的投訴，其中有投訴人花費過萬元委託公司「代辦寵物移民」，運送3隻寵物到台灣，之後音訊全無，終揭發部分寵物已死亡。消委會提醒消費者辦理寵物移民要注意以下3點：

1. 經官方渠道查核寵物移民手續

寵物移民不論自行辦理或經商戶代辦，由於各國規定不盡相同，消費者應親自經官方渠道查核及了解移居地的動物入口程序及手續，包括寵物健康及防疫證明文件、到埗後有否隔離期等。

2. 了解寵物機位相關規定

消費者宜提早向航空公司了解寵物機位的規定，因部分航空公司不允許寵物登機，個別航空公司甚至訂明寵物運輸籠的規格要求，或出於安全考慮禁止某些動物品種登機。

3. 訂立書面合約保障權益

經商戶代辦寵物移民，應訂立清晰明細的書面合約。若商戶訂立合約後要求支付額外費用，或將款項存入其個人戶口，消費者要衡量是否恰當；即使同意也應要求商戶發出正式單據證明，以保障消費權益。

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