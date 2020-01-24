「Frozen夢幻特展」香港站11月登陸將軍澳　10大主題區還原經典場景｜好去處【短片】

「Frozen夢幻特展」主題區：小白的驚喜任務（圖片由相關機構提供）

電影《魔雪奇緣》（Frozen）人氣高企，「Frozen夢幻特展」繼台北、韓國及上海等地後即將登陸香港，將於11月17日至2021年2月28日於將軍澳中心舉行，粉絲們記得把握機會朝聖打卡！

「富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展」香港站設10大主題區，以體感互動感應、音效及光影特效，還原電影中多個精彩場景，包括以全新造型登場的愛莎（Elsa）及安娜（Anna）公主的「阿德爾女王加冕」和「魔法森林女王愛莎」，以及13米長召喚區讓入場人士360度體驗愛莎受心底聲音呼召的3分鐘夢幻畫面等。場內更有多個1:1造型角色、逾百件動畫角色設定及場景設計等官方美術畫稿及期間限定店。

「富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展」

日期：2020年11月17日至2021年2月28日

時間：每次體驗時間約90分鐘

周一至五 下午12時30分至晚上8時30分

周六、日及公眾假期 上午10時30分至晚上8時30分

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35

票價：$198（10月19日或之前購票可享早鳥優惠[詳情]）

詳情：www.facebook.com/FrozenExhibitionHK

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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