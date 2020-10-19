3款Granola食譜　口感各不同｜Green Monday食譜

Granola可按個人喜好隨意加入水果、自家製乳酪或奇亞籽等一起食用。（圖片由受訪者提供）

Green Monday食譜：自製Granola（圖片由受訪者提供）

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

Green Monday食譜：自製Granola（圖片由受訪者提供）

自製Granola可按喜好加入水果、無調整豆乳、鹽麴、自家製乳酪或奇亞籽等一起食用。（圖片由受訪者提供／明報製圖）

穀類早餐或小食製法及配搭多變。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享3個自製Granola食譜，口感各不同。林雲中表示，第一款Granola製法簡單，味道有點像爆谷；第二款Granola加入粘米粉，口感較第一款Granola脆；第三款Granola加入了薄力粉及亞麻籽粉，味道較為濃郁，口感為三款Granola中最脆，大家可視乎個人喜好選擇。

Granola食譜1：簡單版

材料：

有機燕麥 150克

美國山核桃果仁(Pecan nuts) 38克

南瓜籽 25克

楓糖漿 10克

黑鹽 少許

無味椰子油／椰子油 30克

製法：

1. 美國山核桃果仁切碎備用。將有機燕麥、楓糖漿、黑鹽及無味椰子油攪拌在一起，加入美國山核桃果仁和南瓜籽。

2. 焗爐預熱160至170°C，把所有材料放入鐵盤或不鏽鋼盤，可盡量把食材堆在一起，令所有材料更容易黏住，放入焗爐焗20分鐘。

3. 從焗爐取出，待涼後即成。可按個人喜好加入水果、無調整豆乳、鹽麴、自家製乳酪或奇亞籽等一起食用。

Granola食譜2：加入粘米粉版

材料：

有機燕麥 100克

美國山核桃果仁碎 30克

南瓜籽 20克

楓糖漿 25克

黑鹽 2克

無味椰子油／椰子油／橄欖油 25克

無調整豆乳 2大匙（1大匙約15毫升）

粘米粉 35克

製法：

1. 無味椰子油、楓糖漿及黑鹽攪拌在一起，倒入無調整豆乳混合。

2. 加入有機燕麥攪拌，再加入粘米粉、美國山核桃果仁和南瓜籽拌勻。

3. 焗爐預熱165°C至170°C，在焗盤上鋪上牛油紙，並放上已混合的食材，可盡量把食材堆在一起，令所有材料更容易黏住，放進焗爐焗25分鐘。當食材焗至15分鐘時，需拿出稍微攪拌再焗。

4. 完成後取出待涼即成。可按個人喜好加入水果、無調整豆乳、鹽麴、自家製乳酪或奇亞籽等一起食用。

Granola食譜3：加入薄力粉及亞麻籽版

材料：

有機燕麥 120克

美國山核桃果仁碎 30克

南瓜籽 20克

有機亞麻籽碎 10克

楓糖漿 30克

黑鹽 2克

無味椰子油／椰子油／橄欖油 30克

無調整豆乳 16克

薄力粉（即低筋麵粉） 35克

製法：

1. 無味椰子油、楓糖漿及黑鹽攪拌在一起，倒入無調整豆乳拌勻。

2. 加入有機燕麥、薄力粉及有機亞麻籽碎攪拌，然後加入美國山核桃果仁和南瓜籽混合。

3. 焗爐預熱165°C至170°C；在焗盤上鋪上牛油紙，並放上已混合的食材，可盡量把食材堆在一起，令所有材料更容易黏住，放進焗爐焗25分鐘。當食材焗至15分鐘時，需拿出稍微攪拌再焗。

4. 完成後取出待涼即成。可按個人喜好加入水果、無調整豆乳、鹽麴、自家製乳酪或奇亞籽等一起食用。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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