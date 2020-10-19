3款Granola食譜 口感各不同｜Green Monday食譜
文章日期：2020年10月19日
穀類早餐或小食製法及配搭多變。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享3個自製Granola食譜，口感各不同。林雲中表示，第一款Granola製法簡單，味道有點像爆谷；第二款Granola加入粘米粉，口感較第一款Granola脆；第三款Granola加入了薄力粉及亞麻籽粉，味道較為濃郁，口感為三款Granola中最脆，大家可視乎個人喜好選擇。
Granola食譜1：簡單版
材料：
有機燕麥 150克
美國山核桃果仁(Pecan nuts) 38克
南瓜籽 25克
楓糖漿 10克
黑鹽 少許
無味椰子油／椰子油 30克
製法：
1. 美國山核桃果仁切碎備用。將有機燕麥、楓糖漿、黑鹽及無味椰子油攪拌在一起，加入美國山核桃果仁和南瓜籽。
2. 焗爐預熱160至170°C，把所有材料放入鐵盤或不鏽鋼盤，可盡量把食材堆在一起，令所有材料更容易黏住，放入焗爐焗20分鐘。
3. 從焗爐取出，待涼後即成。可按個人喜好加入水果、無調整豆乳、鹽麴、自家製乳酪或奇亞籽等一起食用。
Granola食譜2：加入粘米粉版
材料：
有機燕麥 100克
美國山核桃果仁碎 30克
南瓜籽 20克
楓糖漿 25克
黑鹽 2克
無味椰子油／椰子油／橄欖油 25克
無調整豆乳 2大匙（1大匙約15毫升）
粘米粉 35克
製法：
1. 無味椰子油、楓糖漿及黑鹽攪拌在一起，倒入無調整豆乳混合。
2. 加入有機燕麥攪拌，再加入粘米粉、美國山核桃果仁和南瓜籽拌勻。
3. 焗爐預熱165°C至170°C，在焗盤上鋪上牛油紙，並放上已混合的食材，可盡量把食材堆在一起，令所有材料更容易黏住，放進焗爐焗25分鐘。當食材焗至15分鐘時，需拿出稍微攪拌再焗。
4. 完成後取出待涼即成。可按個人喜好加入水果、無調整豆乳、鹽麴、自家製乳酪或奇亞籽等一起食用。
Granola食譜3：加入薄力粉及亞麻籽版
材料：
有機燕麥 120克
美國山核桃果仁碎 30克
南瓜籽 20克
有機亞麻籽碎 10克
楓糖漿 30克
黑鹽 2克
無味椰子油／椰子油／橄欖油 30克
無調整豆乳 16克
薄力粉（即低筋麵粉） 35克
製法：
1. 無味椰子油、楓糖漿及黑鹽攪拌在一起，倒入無調整豆乳拌勻。
2. 加入有機燕麥、薄力粉及有機亞麻籽碎攪拌，然後加入美國山核桃果仁和南瓜籽混合。
3. 焗爐預熱165°C至170°C；在焗盤上鋪上牛油紙，並放上已混合的食材，可盡量把食材堆在一起，令所有材料更容易黏住，放進焗爐焗25分鐘。當食材焗至15分鐘時，需拿出稍微攪拌再焗。
4. 完成後取出待涼即成。可按個人喜好加入水果、無調整豆乳、鹽麴、自家製乳酪或奇亞籽等一起食用。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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