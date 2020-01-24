OL閨蜜下午茶之選｜Natura Bisse x JW萬豪The Lounge 歎下午茶獲贈護膚品
文章日期：2020年10月20日
香港JW萬豪酒店聯乘西班牙護膚品牌Natura Bisse，即日起推出「經典晶鑽下午茶」，顧客可獲贈Diamond Collection護膚體驗裝一份及購物禮券（價值$1458），送完即止。
下午茶鹹點有鴨肝醬多士配蜜瓜、西班牙黑毛豬火腿配鮮無花果芝士麥包、虎蝦春卷配酸甜汁、芒果龍蝦沙律配魚子醬、鮑魚撻及日本桃太郎番茄配話梅汁。甜點包括玫瑰荔枝忌廉及香草蜂蜜吉士脆餅、綠茶柚子馬卡龍伴榛子、雲呢拿士多啤梨慕絲伴藍莓、青蘋果忌廉羽衣甘藍蜜餞菠蘿卜卜米脆底、甘草白朱古力忌廉、薄荷香檸餡蛋糕、黑朱古力貝殼蛋糕伴紅桑子醬，另有原味和提子味鬆餅，伴以果醬及德文郡奶油。隨餐附Graffeo咖啡或Tea WG茗茶，或加$100配Moet & Chandon香檳一杯。
香港JW萬豪酒店 × Natura Bisse「經典晶鑽下午茶」
供應日期：即日至11月15日
供應時間：下午3時30分至6時
價錢：周一至周五每位$268／兩位$468 周六、周日及公眾假期每位$288／兩位$488（另收加一服務費）
地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店The Lounge
查詢電話：2810 8366
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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