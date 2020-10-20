紅豆冰凍檸茶屬高糖　茶餐廳叫凍飲謹記少甜走甜

去茶餐廳食飯自然會叫凍飲，食物安全中心的全城減鹽減糖facebook專頁提醒，茶餐廳凍飲是隱形高糖飲品，外出食飯想健康些，除了要留意主菜的鈉含量，飲品也要記得「少甜」或「走甜」。該facebook專頁列出茶餐廳五種高糖凍飲。

茶餐廳高糖凍飲（以每100毫升計算）

‧紅豆冰 約12克糖

‧凍檸茶 約8克糖

‧凍檸蜜 約7克糖

‧凍奶茶 約7克糖

‧凍咖啡 約7克糖

飲一杯紅豆冰 游離糖攝取量接近每日上限

世界衛生組織建議，以每日攝取2000千卡能量的成人計算，每日游離糖的攝取量應少於50克(約10粒方糖)。游離糖是指包括由生產商、廚師或消費者在食品中添加的單糖和雙糖，以及天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。

按每100毫升紅豆冰含糖量約12克推算，1杯350毫升的紅豆冰，含糖量約42克（約8.4粒方糖），已接近世衛建議的每日游離糖攝入量上限。

資料來源：全城減鹽減糖facebook、食安中心

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