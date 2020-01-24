SOGO 35周年賞｜化妝及護膚品低至三二折　崇光周年賞精選美容套裝一覽

【SOGO 35周年賞】Giorgio Armani Crema Nera極致再生乳霜套裝（圖片由相關機構提供）

SOGO 35周年賞Part 1於10月21日至11月3日舉行，多個護膚、化妝、個人護理品牌如SK-II、Armani Beauty、Lancome、su:m37°等推出優惠套裝。（圖片由相關機構提供／明報製圖）

「SOGO 35周年賞」於10月21日至11月29日舉行，多個護膚、化妝、個人護理品牌如SK-II、Armani Beauty、Lancome、Clarins等推出優惠套裝，低至半價至四折發售，其中The history of Whoo白瓷珍藏版秘貼循環精華套裝更低至三二折發售。SOGO亦在網上平台SOGO eStore同步發售部分精選貨品，在家都能網購心水貨品。

「SOGO 35周年賞」部分品牌精選優惠：

·The history of Whoo

秘貼自生精華套裝 $1220（原價$3318）

白瓷珍藏版：秘貼循環精華套裝 $720（原價$2248）

·Clarins

提拉撫紋全效眼霜套裝 $600（原價$1209）

煥顏緊緻抗皺頸霜套裝 $740（原價$1333）

·Dolce & Gabbana Beauty

The One淡香氛套裝 $950（原價$1930）

·Lancome

【尖沙嘴店10月21日限定】Genifique大眼精華20ml套裝 $645（原價$1572）

【銅鑼灣店10月22日限定】Genifique小黑瓶100ml套裝 $1555（原價$3879）

·Sisley

【10月22日限定】全能乳液套裝 $1580（原價$3094）

【10月22日限定】玫瑰煥采精華水凝霜套裝 $1300（原價$2550）

·RMK

【銅鑼灣店10月23日限定、尖沙嘴店10月26日限定】皇牌隔離霜套裝 $320-340（原價$706-$758）

·Caudalie

【10月24日限定】葡萄蔓透白亮肌體驗套裝 $510（原價$935）

【10月24日限定】葡萄籽保濕鎖水套裝 $320（原價$640）

·Kanebo

【尖沙嘴店10月24日限定】Lunasol四色眼影套裝 $440-480（原價$880-$920）

【銅鑼灣店10月30日限定】柔潤淨透雙色酵素洗顏粉套裝 $250（原價$387）

·Laura Mercier

【尖沙嘴店10月28日限定】皇牌柔光蜜粉套裝 $370（原價$720）

【銅鑼灣店10月22日限定】皇牌持久蜜粉套裝 $460（原價$895）

·Aveda

【尖沙嘴店10月30日限定】皇牌木梳護髮套裝 $300（原價$550）

·Giorgio Armani

【尖沙嘴店】經典粉底套裝 $960-$2190（原價$1531-$2761）

【銅鑼灣店】Crema Nera極致再生乳霜套裝 $2950（原價$5046）

·IPSA

皇牌流金水2件組 $420（原價$640）

·Jurlique

【尖沙嘴店】活肌水精華套裝 $490（原價$1085）

【銅鑼灣店】活肌水精華修護套裝 $780（原價$1685）

·SK-II

【尖沙嘴店】皇牌面膜清瑩套裝 $3800（原價$4764）

【銅鑼灣店】皇牌護膚緊緻套裝 $1500（原價$2005）

·su:m37°

奇蹟活酵肌密基礎套裝 $820（原價$2426）

·THREE

皇牌平衡潔膚油R套裝 $750（原價$1336）

皇牌透亮底妝套裝 $790-$1025（原價$1503-$1738）

（註：上述優惠如有更改，以店舖最後公布及決定為準）

SOGO 35周年賞

日期：10月21日至11月29日

Part 1：10月21日至11月3日

Part 2：11月4日至17日

Part 3：11月18日至29日

詳情：www.facebook.com/sogohongkong

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整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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