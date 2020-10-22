植物肉新豬肉比真肉健康？專家拆解4大迷思【附Omnipork三食譜】

連鎖快餐店近期推出新餐肉 (omnipork) 系列，稱新餐肉由植物材料製成。坊間多認為植物肉或新豬肉 (omnipork亦稱新豬肉) 比真的肉類健康，事實是否如此？以下為大家拆解迷思。

植物肉新豬肉4大迷思

1. 植物肉比真肉健康？

植物肉雖然脂肪、熱量較低，含有膳食纖維，不過營養師提醒，植物肉始終屬於加工製品，額外添加了穩定劑、調味劑，鈉含量較新鮮肉類高，故此烹調時更要留意調味料分量。【詳情】

2. 植物肉比動物肉更具營養價值？

專家指出，雖然植物肉同樣提供蛋白質，但動物因身體結構與人類相近，其蛋白質的氨基酸較易分解和吸收，而動物性蛋白的氨基酸亦較植物性蛋白齊全。不過，只要注意食用不同種類的蛋白質，便能互相彌補營養的不足，對身體影響不大。【詳情】

3. 植物肉可常食嗎？

營養師提醒，植物餐肉的原材料包含椰子油，椰子油含飽和脂肪，經常進食會令體內膽固醇升高。她建議選購時要比較不同品牌的營養標籤，同時留意產品是否有額外添加物（如味精）。【詳情】

4. 植物肉適合製作什麼菜式？

酒店中菜行政總廚稱，傳統素肉調味較濃，入饌靈活度低，omnipork蒸、煎等做法都適合。他提醒煮食前omnipork可先放在4℃環境裏解凍24小時，再加入生抽辟去豆腥味，最好使用易潔鑊烹調避免「黐底」。【詳情】

新豬肉Omnipork三食譜：

‧番茄素肉醬意粉

‧冬菇梅菜新豬肉餅

‧螞蟻上樹聖誕白雪版

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