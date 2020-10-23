OL閨蜜下午茶之選｜魚子美顏下午茶@沙田帝都酒店　10月31日前享折扣兼送氣泡酒

沙田帝都酒店的one+one cafe & bar即日至11月30日推出「閃耀炫目」魚子美顏下午茶。（圖片由相關機構提供）

沙田帝都酒店的one+one cafe & bar即日至11月30日推出「閃耀炫目」魚子美顏下午茶，以貝魯迦鱘魚子醬、奧西特拉鱘魚子醬、西伯利亞鱘魚子醬，以及白鱘魚子醬入饌鹹甜美點。鹹點備有法式鵝肝慕絲伴蟹籽、煙三文魚比高包伴魚子醬、牛油果醬酥餅伴魚子醬、慢煮鵪鶉蛋伴魚子醬及三文魚籽海鮮酥盒等；甜點包括金箔朱古力燉蛋、紐約芝士波伴魚子醬、意式豆腐奶凍伴黑加侖子果醬、一口芒果糯米飯及蜜桃青蘋果草莓脆餅等。顧客於推廣期內（即日至10月31日）惠顧下午茶，可享折扣優惠及氣泡酒1支。

one + one cafe & bar「閃耀炫目」魚子美顏下午茶

供應日期：即日至2020年11月30日

供應時間：下午3時15分至5時

推廣價：兩位$388（即日至10月31日，另收加一服務費）

原價：兩位$488（另收加一服務費）

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店1樓one+one cafe & bar

電話：2694 3869

詳情：www.royalpark.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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