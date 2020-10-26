番茄迷迭香薄餅　素菜Pizza｜Green Monday食譜

如沒有擀麵棍，可直接用手壓麵糰。（圖片由受訪者提供）

純素Pizza都可以好好味！註冊中醫胡玘君自製番茄迷迭香薄餅，薄餅底以純素食材製作，加入番茄及迷迭香，滋味無比。

番茄迷迭香薄餅

薄餅底材料：

暖水（約40度） 125毫升

黑糖 半茶匙

鹽 少許

酵母 1茶匙

迷迭香油 3茶匙

高筋麵粉 200克

薄餅餡 料：

番茄 3片

純素芝士 少許

迷迭香 少許

迷迭香油 1/4茶匙

製法：

1. 黑糖加入暖水拌勻至溶解後，加入酵母，放置10分鐘。見表面起泡沫狀，加迷迭香油攪拌成酵母混合物。

2. 高筋麵粉和鹽拌勻後，加入酵母混合物，黏合成球狀。

3. 將麵糰放在乾淨桌面上，用手腕力搓至表面光滑及具彈性。

4. 盤子輕輕塗上油，放入麵糰，用保鮮膜封蓋好，置於室溫約45分鐘，待麵糰發大兩倍。

5. 在乾淨桌面上灑少許麵粉，拿出麵糰，擠壓出氣體。分割成兩份，滾圓。

6. 麵糰放在盤上，用乾淨毛巾蓋着，放置15分鐘後，用擀麵棍把每份麵糰滾壓成薄餅底，如無擀麵棍可直接用手壓。

7. 純素芝士切絲，所有薄餅材料放在薄餅底上。

8. 焗爐預熱2分鐘，放入薄餅，將焗爐調至220度，焗12分鐘，即成。如無焗爐，可以煎鍋代替。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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