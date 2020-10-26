番茄迷迭香薄餅 素菜Pizza｜Green Monday食譜
文章日期：2020年10月26日
純素Pizza都可以好好味！註冊中醫胡玘君自製番茄迷迭香薄餅，薄餅底以純素食材製作，加入番茄及迷迭香，滋味無比。
番茄迷迭香薄餅
薄餅底材料：
暖水（約40度） 125毫升
黑糖 半茶匙
鹽 少許
酵母 1茶匙
迷迭香油 3茶匙
高筋麵粉 200克
薄餅餡料：
番茄 3片
純素芝士 少許
迷迭香 少許
迷迭香油 1/4茶匙
製法：
1. 黑糖加入暖水拌勻至溶解後，加入酵母，放置10分鐘。見表面起泡沫狀，加迷迭香油攪拌成酵母混合物。
2. 高筋麵粉和鹽拌勻後，加入酵母混合物，黏合成球狀。
3. 將麵糰放在乾淨桌面上，用手腕力搓至表面光滑及具彈性。
4. 盤子輕輕塗上油，放入麵糰，用保鮮膜封蓋好，置於室溫約45分鐘，待麵糰發大兩倍。
5. 在乾淨桌面上灑少許麵粉，拿出麵糰，擠壓出氣體。分割成兩份，滾圓。
6. 麵糰放在盤上，用乾淨毛巾蓋着，放置15分鐘後，用擀麵棍把每份麵糰滾壓成薄餅底，如無擀麵棍可直接用手壓。
7. 純素芝士切絲，所有薄餅材料放在薄餅底上。
8. 焗爐預熱2分鐘，放入薄餅，將焗爐調至220度，焗12分鐘，即成。如無焗爐，可以煎鍋代替。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
更多Green Monday素菜食譜：link.mingpao.com/57602.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm