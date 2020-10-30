南瓜變變變 10食譜變出不同口味與賣相｜萬聖節食品｜在家煮食
文章日期：2020年10月30日
南瓜是萬聖節的應節食品，含有豐富胡蘿蔔素，而且味道鮮甜。以下10個南瓜食譜，教你用南瓜做出不同口味與賣相的菜式。
1. 素菜：味噌豆乳煮南瓜椰菜
材料：南瓜、椰菜、四季豆、海鹽、黑椒、芝麻、味噌、有機亞麻籽粉、孜然粉、素菇粉、無調整豆乳、黃薑粉【製法詳情】
2. 小食：芝士杞子焗番薯南瓜
材料：韓國南瓜、日本番薯、杞子、車打芝士碎、水牛芝士碎、雜果仁、橄欖油、鹽、黑椒、雜香草【製法詳情】
3. 薄餅：香葱南瓜薄餅
材料：南瓜、蝦米、糯米粉、粘米粉、水、葱花、油、鹽、麻油【製法詳情】
4. 麵包：胡蘿蔔素全麥蒸包
材料：日本南瓜、全麥麵粉、高筋麵粉、番薯、腰果、低脂牛奶或豆漿、蜜糖、一般乾酵母、水【製法詳情】
5. 煲仔飯：南瓜芋頭雞粒煲仔飯
材料：南瓜、芋頭、去皮雞胸肉、米、鮮冬菇、薑、葱、水、鹽、糖、粟米油、老抽、生抽【製法詳情】
6. 粥：黑糖南瓜十穀粥
材料：南瓜、十穀粥、黑糖、香蕉脆片、水【製法詳情＋短片示範】
7. 雜菜：原隻南瓜燴雜菜
材料：南瓜、洋葱、薑、蘑菇、翠玉瓜、罐頭番茄粒、上湯、貝殼粉、原味脫脂乳酪、羅勒、鹽、黑胡椒【製法詳情】
8. 日式餐湯：日式雜菜湯
材料：南瓜、番茄、薯仔、紅小扁豆、鷹嘴豆、西芹、薑片、水、薑黃粉、黑椒、海鹽、橄欖油【製法詳情】
9. 西式餐湯：南瓜忌廉湯
材料：南瓜、洋葱、脫脂雞湯、低脂忌廉【製法詳情】
10. 中式湯水：合桃南瓜湯
材料：南瓜、合桃、粟米粒、胡蘿蔔、馬蹄、水、鹽【製法詳情】
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