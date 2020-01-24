OL閨蜜下午茶之選｜天際100「Cafe 100秋日下午茶」 歎下午茶兼遊天際100
文章日期：2020年10月30日
想望住海景歎下午茶？天際100餐廳Cafe 100即日起至11月30日供應「Cafe 100秋日下午茶」，購買二人套票可以歎下午茶兼遊覽天際100。下午茶層架高49厘米，為環球貿易廣場的1:1000比例高度。下午茶鹹點包括蜜餞鴨胸迷你漢堡包、河蝦檸檬柑橘餡餅、蜂蜜烤紫薯泡芙配橄欖油魚子、焗素豬肉配野菌松露忌廉酥盒。甜點有栗子杯（含酒精）、焙茶芝士蛋糕配白朱古力茶忌廉、綠茶紅桑子蛋糕，以及英式鬆餅配果醬及奶油忌廉，隨餐附咖啡或茶。
天際100「Cafe 100秋日下午茶」
供應期：即日至11月30日 [訂票詳情] [下午茶套票內容]
供應時間：中午12時至下午6時（最後入座時間：下午5時）
價錢：周一至五 兩位$499，周六、日及公眾假期 兩位$609（免收加一服務費）
地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓
查詢電話：2263 2356
資料及價錢以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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