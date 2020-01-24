日本大根半個煮出1湯1漬物：大根牛蒡秋葵海帶湯、柚子大根漬物｜Green Monday食譜｜日式精進料理
文章日期：2020年11月02日
日本大根（即白蘿蔔）可以變出不同菜式，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中分享2個日本大根食譜，半個日本大根可製作出日式大根牛蒡秋葵海帶湯及日式柚子大根漬物。林雲中稱，漬物多用日本大根的尖頂部分製作，味道較為辛辣；一般日本大根中間部分適合用於烹調，頂部則適合用於製作沙律或蘿蔔蓉。
食譜1：日式大根牛蒡秋葵海帶湯
材料：（3人分量）
日本大根 30克
牛蒡 25克
芽菜 25克
秋葵 2條
乾海帶 0.5-1克
水 500毫升
調味材料：
素菇粉 1小匙（1小匙約5毫升）
味醂風調味料 2小匙
醬油 2小匙
海鹽 少許
胡椒 少許
製法：
1. 牛蒡洗淨表面後切成薄片，加水浸5分鐘。
2. 日本大根去皮切薄片，芽菜洗淨去根，秋葵洗淨切粒。
3. 少許麻油下鑊，放入牛蒡、日本大根及芽菜炒，加少許胡椒。
4. 加入秋葵、乾海帶、水及調味材料，以慢火煮2分鐘，關火上碟即成。
食譜2：日式柚子大根漬物
材料：
日本大根 150克
調味材料：
糖 2大匙（1大匙約15毫升）
柚子汁 1大匙
日本米醋 1大匙
海鹽 半小匙
指天椒 半條
製法：
1. 指天椒切碎，日本大根去皮後切條，放入密實袋，加1小匙海鹽攪拌，放置5分鐘，然後隔出水分。
2. 調味料加入日本大根攪拌，放入雪櫃冷藏3小時，取出即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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