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日本大根半個煮出1湯1漬物：大根牛蒡秋葵海帶湯、柚子大根漬物｜Green Monday食譜｜日式精進料理

文章日期：2020年11月02日

日本大根（即白蘿蔔）可以變出不同菜式，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中分享2個日本大根食譜，半個日本大根可製作出日式大根牛蒡秋葵海帶湯日式柚子大根漬物。林雲中稱，漬物多用日本大根的尖頂部分製作，味道較為辛辣；一般日本大根中間部分適合用於烹調，頂部則適合用於製作沙律或蘿蔔蓉。

食譜1：日式大根牛蒡秋葵海帶湯

材料：（3人分量）

日本大根　　　　　30克

牛蒡　　　　　　　25克

芽菜　　　　　　　25克

秋葵　　　　　　　2條

乾海帶　　　　　　0.5-1克

水　　　　　　　　500毫升

調味材料：

素菇粉　　　　　　1小匙（1小匙約5毫升）

味醂風調味料　　　2小匙

醬油　　　　　　　2小匙

海鹽　　　　　　　少許

胡椒　　　　　　　少許

製法：

1.　牛蒡洗淨表面後切成薄片，加水浸5分鐘。

2.　日本大根去皮切薄片，芽菜洗淨去根，秋葵洗淨切粒。

3.　少許麻油下鑊，放入牛蒡、日本大根及芽菜炒，加少許胡椒。

4.　加入秋葵、乾海帶、水及調味材料，以慢火煮2分鐘，關火上碟即成。

食譜2：日式柚子大根漬物

材料：

日本大根　　　　　150克

調味材料：

糖　　　　　　　　2大匙（1大匙約15毫升）

柚子汁　　　　　　1大匙

日本米醋　　　　　1大匙

海鹽　　　　　　　半小匙

指天椒　　　　　　半條

製法：

1.　指天椒切碎，日本大根去皮後切條，放入密實袋，加1小匙海鹽攪拌，放置5分鐘，然後隔出水分。

2.　調味料加入日本大根攪拌，放入雪櫃冷藏3小時，取出即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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