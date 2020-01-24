日本大根半個煮出1湯1漬物：大根牛蒡秋葵海帶湯、柚子大根漬物｜Green Monday食譜｜日式精進料理

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

日本大根（即白蘿蔔）可以變出不同菜式，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中分享2個日本大根食譜，半個日本大根可製作出日式大根牛蒡秋葵海帶湯及日式柚子大根漬物。林雲中稱，漬物多用日本大根的尖頂部分製作，味道較為辛辣；一般日本大根中間部分適合用於烹調，頂部則適合用於製作沙律或蘿蔔蓉。

食譜1：日式大根牛蒡秋葵海帶湯

材料：（3人分量）

日本大根 30克

牛蒡 25克

芽菜 25克

秋葵 2條

乾海帶 0.5-1克

水 500毫升

調味材料：

素菇粉 1小匙（1小匙約5毫升）

味醂風調味料 2小匙

醬油 2小匙

海鹽 少許

胡椒 少許

製法：

1. 牛蒡洗淨表面後切成薄片，加水浸5分鐘。

2. 日本大根去皮切薄片，芽菜洗淨去根，秋葵洗淨切粒。

3. 少許麻油下鑊，放入牛蒡、日本大根及芽菜炒，加少許胡椒。

4. 加入秋葵、乾海帶、水及調味材料，以慢火煮2分鐘，關火上碟即成。

食譜2：日式柚子大根漬物

材料：

日本大根 150克

調味材料：

糖 2大匙（1大匙約15毫升）

柚子汁 1大匙

日本米醋 1大匙

海鹽 半小匙

指天椒 半條

製法：

1. 指天椒切碎，日本大根去皮後切條，放入密實袋，加1小匙海鹽攪拌，放置5分鐘，然後隔出水分。

2. 調味料加入日本大根攪拌，放入雪櫃冷藏3小時，取出即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

更多Green Monday素菜食譜：link.mingpao.com/57602.htm

‧3款Granola食譜

‧蕪Potage·日本蕪炒甘筍猴頭菇

‧精進大根椎茸菠菜配無花果

‧一口素菜鹹批

‧味噌茗荷炸豆腐

‧味噌豆乳煮南瓜椰菜

‧猴頭菇黃椒蒟蒻絲

‧鷹嘴豆藜麥粥

‧姬松茸淮山栗子湯

‧青瓜拌粉絲

‧茴香根炒萵筍

‧香蕉肉桂純素蛋糕

‧白菌米紙卷

‧芝麻紅薯丸

‧粟米素肉粒飯

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm