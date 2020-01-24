OL閨蜜下午茶之選｜雪花秀 × 喜來登Sky Lounge　人參主題香檳下午茶　八折優惠兼送護膚品

香港喜來登酒店聯乘雪花秀，即日起推出「蔘」動幻想曲香檳下午茶，以人參及韓國養生食材作為靈感，打造一系列鹹甜美點。下午茶鹹點包括人參鴨肝泡芙、泡菜生蠔丸子、韓式燒牛肉刈包及蟹肉三文治；甜點有白桃蜂蜜慕斯、人參蛋白梳乎厘、合桃杏脯泡芙、松子忌廉芝士撻、蕎麥榛子朱古力撻、雲呢拿馬卡龍，以及自家製英式鬆餅。隨餐可選配精選TWG系列茗茶、 咖啡、果汁，或免費升級至意大利Bottega Gold Prosecco或Bottega Moscato Pink氣泡酒，亦可加$30升級享用2款主題雞尾酒「Suze Ceremony」、「Seoul Soul」或無酒精雞尾酒「Dae Cho Cha」。

下午茶部分日子可享八折優惠，顧客可獲贈雪花秀人參煥顏體驗裝1份（潤燥再生精華8ml、滋陰生人參煥顏水5ml、滋陰生人參煥顏乳液5ml、滋陰生人參面霜2ml、$100產品優惠券及潤燥再生精華體驗邀請卡），送完即止。

香港喜來登酒店 X 雪花秀「蔘」動幻想曲香檳下午茶

供應期：即日至12月31日

供應時間：下午2時至6時

價錢：原價每位$338，八折優惠價連加一服務費：每位$304.2（部分日子不適用）

地址：九龍尖沙嘴彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊Sky Lounge

查詢電話︰2369 1111

資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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