OL閨蜜下午茶之選｜堅果藍莓周末下午茶自助餐@諾富特東薈城Essence　消費$300免費泊車3小時

諾富特東薈城酒店Essence餐廳即日起推出堅果與藍莓周末下午茶自助餐，提供一系列以堅果及藍莓作主打的鹹甜美點，包括藍莓菲達芝士沙律、藍莓意大利黑醋醬烤豬肋骨、香煎杏仁比目魚柳伴九層塔椰子汁、藍莓芝士批、藍莓芭菲、藍莓麵包布甸蛋糕和海鹽焦糖合桃撻等。另備三文治、中西茶點、各類即製麵食、朱古力噴泉和雪糕。惠顧下午茶自助餐滿$300，可享3小時免費泊車。

堅果與藍莓 周末下午茶自助餐

供應期：即日至12月20日（逢周六、日及公眾假期）

供應時間：下午3時至5時

價錢：逢周六、日每位$168，公眾假期每位$188（另收加一服務費）

地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂

查詢電話︰3602 8808【網上預訂】

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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