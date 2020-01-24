OL閨蜜下午茶之選｜Mother Pearl × 香港美利酒店「黑鑽珍珠下午茶」 　珍珠奶茶相伴

圓貝之戀（圖片由相關機構提供）

香港美利酒店Garden Lounge聯乘純素珍珠奶茶品牌圓貝（Mother Pearl），即日起至11月30日推出「黑鑽珍珠下午茶」，以珍珠奶茶相關食材為靈感，打造一系列健康輕盈鹹甜美點。下午茶伴有原味純素奶酪烤餅和煙熏甜椒純素奶酪鬆餅，鹹點包括煙熏茄子三文治卷和龍蝦沙律杯，甜點有黑芝麻抹茶杯、士多啤梨清酒蛋糕、香蕉花生醬脆撻及三重朱古力曲奇。

下午茶隨餐可選3款精選圓貝純素珍珠奶茶飲品（包括圓貝之戀、黄金果奶或圓貝抹茶），飲品用天然食材，以自家製手工珍珠製作，天然又健康。

香港美利酒店 × 圓貝「黑鑽珍珠下午茶」

供應期：即日至11月30日

供應時間：首輪下午2時45分至4時30分、次輪下午4時45分至6時30分

價錢：兩位$698（另收加一服務費）

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店花園樓層Garden Lounge

查詢電話︰3141 8888

資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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