OL閨蜜下午茶之選｜Mother Pearl × 香港美利酒店「黑鑽珍珠下午茶」 珍珠奶茶相伴
文章日期：2020年11月10日
香港美利酒店Garden Lounge聯乘純素珍珠奶茶品牌圓貝（Mother Pearl），即日起至11月30日推出「黑鑽珍珠下午茶」，以珍珠奶茶相關食材為靈感，打造一系列健康輕盈鹹甜美點。下午茶伴有原味純素奶酪烤餅和煙熏甜椒純素奶酪鬆餅，鹹點包括煙熏茄子三文治卷和龍蝦沙律杯，甜點有黑芝麻抹茶杯、士多啤梨清酒蛋糕、香蕉花生醬脆撻及三重朱古力曲奇。
下午茶隨餐可選3款精選圓貝純素珍珠奶茶飲品（包括圓貝之戀、黄金果奶或圓貝抹茶），飲品用天然食材，以自家製手工珍珠製作，天然又健康。
香港美利酒店 × 圓貝「黑鑽珍珠下午茶」
供應期：即日至11月30日
供應時間：首輪下午2時45分至4時30分、次輪下午4時45分至6時30分
價錢：兩位$698（另收加一服務費）
地址：中環紅棉路22號香港美利酒店花園樓層Garden Lounge
查詢電話︰3141 8888
資料及價錢以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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