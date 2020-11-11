聖誕好去處2020｜姆明@黃埔天地：5.5米高聖誕姆明屋、星光隧道

姆明75歲生日，與一眾家人好友現身黃埔陪大家過生日和聖誕！「黃埔天地 x 姆明75周年聖誕光影奇緣之旅」即日至2021年1月3日在黃埔天地舉行，還原芬蘭森林姆明谷的經典場景，包括5.5米高的紅藍色聖誕姆明屋、紅色錐形水邊小屋和披上金色閃燈的彩色聖誕樹，讓大家感受北歐浪漫聖誕色彩。

現場更有浪漫星光拱形隧道，隧道設有投射及互動光影技術，猶如置身姆明奇幻世界。在黃埔天地聚寶坊亦有史力奇森林聖誕大冒險的裝置，以滿佈閃爍燈飾的河邊木橋和彩色聖誕樹迎接大家過聖誕。

黃埔天地 x 姆明75周年聖誕光影奇緣之旅

日期：即日至2021年1月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：黃埔天地

詳情：www.thewhampoa.com

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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