OL閨蜜下午茶之選｜Mirage迷人莓瑰下午茶@萬麗海景酒店　指定信用卡享折扣優惠

香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant即日起至12月13日推出「Mirage迷人莓瑰下午茶」，美點融合玫瑰和時令韓國士多啤梨，鹹點包括黑醋士多啤梨、牛肉他他配香煎鬆餅，以及慢煮雞肉三文治。甜點則有玫瑰士多啤梨撻、士多啤梨芝士蛋糕、玫瑰白酒啫喱、士多啤梨馬卡龍、野莓朱古力及萬麗芝士蛋糕，另有傳統及蔓越莓英式鬆餅配奶油忌廉、士多啤梨果醬及柑橘醬，隨餐可選玫瑰士多啤梨鮮奶咖啡、咖啡或茶。

下午茶需提前預訂，每日首80名顧客可憑恒生信用卡享半價優惠，每日第81名起顧客憑恒生信用卡可享買3送1優惠。

香港萬麗海景酒店「Mirage迷人莓瑰下午茶」

供應期：即日至12月13日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：兩位$488，額外每位$238（另收加一服務費）

地址：香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant

查詢電話：2802 8888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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