Frozen夢幻特展@將軍澳中心　一片睇晒必玩5大體感互動區｜聖誕好去處2020【短片】

魔法森林：設有沉浸式享受體驗，可讓參加者親睹火精靈停留在小白手上的可愛畫面。（黃詠賢攝）

城堡藝廊：參加者可憑入場券免費體驗互動親子繪畫，創作的畫作可顯示於畫框上，若要印刷出來須另收費。（黃詠賢攝）

冰晶森林：參加者可於巨型投影區，觸碰屏幕上的雪球，將出現不同角色。（黃詠賢攝）

冰城堡、小白佳節冒險及精靈山谷：經過冰山，即可近距離欣賞愛莎施展結冰魔法的動畫。（黃詠賢攝）

冰城堡、小白佳節冒險及精靈山谷（黃詠賢攝）

冰城堡、小白佳節冒險及精靈山谷：主題區設有沉浸式享受體驗，可讓參加者親歷愛莎受到內心聲音召喚的夢幻場景，踏上尋找自我的旅程。（黃詠賢攝）

冰城堡、小白佳節冒險及精靈山谷（黃詠賢攝）

「Frozen夢幻特展」香港站設10大主題區，將於11月17日至2021年2月28日於將軍澳中心舉行，除了以全新獨家造型登場的愛莎（Elsa）及安娜（Anna）公主的「阿德爾女王加冕」和「魔法森林女王愛莎」外，粉絲們不要錯過以體感互動感應、音效及光影特效的5大主題區：

1. 冰城堡、小白佳節冒險及精靈山谷：經過冰山，即可近距離欣賞愛莎施展結冰魔法的動畫。主題區設有沉浸式享受體驗，可讓參加者親歷愛莎受到內心聲音召喚的夢幻場景，踏上尋找自我的旅程。

2. 冰晶森林：參加者可於巨型投影區，觸碰屏幕上的雪球，將出現不同角色。

3. 黑海：參加者可化身愛莎，馴服水精靈，施展冰魔法踏過海面，體驗愛莎的魔力。

4. 城堡藝廊：參加者可憑入場券免費體驗互動親子繪畫，創作的畫作可顯示於畫框上，若要印刷出來須另收費。

5. 魔法森林：魔法森林內設有跳彈牀，參加者可體驗被風元素吹起的感覺，不過就設有身高限制，只限90至140厘米小朋友。另設沉浸式享受體驗，可讓參加者親睹火精靈停留在小白手上的可愛畫面。

Frozen夢幻特展

日期：2020年11月17日至2021年2月28日

時間：每次體驗時間約90分鐘

周一至五 下午12時30分至晚上8時30分

周六、日及公眾假期 上午10時30分至晚上8時30分

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35

票價：$198

詳情：www.facebook.com/FrozenExhibitionHK

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