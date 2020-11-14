糖尿病日｜糖尿+新冠肺炎重症死亡風險高逾倍　衛生署提醒自我健康監測助防疫

衛生署醫生提醒在新型冠狀病毒病疫情期間，糖尿病患者若不幸受感染，有機會出現嚴重併發症，因此防疫與自我護理兩方面必須雙管齊下。（資料圖片）

11月14日是「世界糖尿病日」，衛生署健康促進處高級醫生楊芊芊接受明報網站訪問，提醒在新型冠狀病毒病（COVID-19，下稱新冠肺炎）疫情期間，糖尿病患者若不幸受感染，有可能出現嚴重併發症，因此必須自我健康監測與防疫措施雙管齊下。

問：糖尿病患者感染新冠肺炎，死亡風險較高？

答：糖尿病患者如感染新型冠狀病毒，惡化成為重症或死亡的機會較大。有研究指出，在新冠肺炎患者中，糖尿病患者出現嚴重病情或死亡風險，約為非糖尿病患者的2至3倍。如果糖尿病患者有其他長期病患如高血壓、心血管病、腎病，康復情況亦會較差。

問：糖尿病與新冠肺炎兩者互為影響？

答：糖尿病患者免疫力或身體各方面功能較弱，如感染新冠肺炎，兩者會出現協同作用。新冠肺炎會影響血糖水平，對控制血糖水平的細胞造成損害，減弱糖尿病患者的胰島素分泌以及身體對胰島素的反應等，並有可能誘發糖尿病的併發症。因此糖尿病與新型冠狀病毒病之間關係密切，兩者的死亡率和發病率都會互相影響。

問：糖尿病患者感染新冠肺炎，會出現什麼併發症？

答：新冠肺炎令糖尿病患者的代謝控制變差，有機會誘發糖尿病的併發症，包括免疫力受損、炎症反應失調、凝血異常和血栓形成、身體組織或器官受損的情況。嚴重的併發症包括糖尿病的酮酸中毒例如休克、嚴重脫水昏迷。

問：衛生署建議糖尿病患者如何抗疫？

答：健康的生活模式可預防糖尿病，平時要保持體重、腰圍適中、均衡飲食、多做體能活動、戒煙戒酒等。妥善控制糖尿病的要訣是自我護理，患者應向家庭醫生了解糖尿病資料，掌握自我護理技巧，經常監測血糖水平、血壓和體重，以及按處方服用藥物，遵守膳食計劃。

在疫情期間，糖尿病患者要格外謹慎，嚴守防護抗疫措施，例如保持個人衛生、減少社交接觸以及在公共場所佩戴口罩。

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