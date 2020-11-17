洗衣機保養7貼士　消委會提醒：洗衣劑過多未必乾淨啲

消費者委員會（消委會）昨日公布18款洗衣機測試結果，同時提醒消費者應如何使用及保養洗衣機，以延長洗衣機壽命。

洗衣機保養注意事項：

1. 使用獨立供電插座──因洗衣機用電量大，獨立供電插座較安全。

2. 勿超過說明書所列洗衣量──盡量儲滿一機衣物才開啟洗衣機，但要避免放入過多衣物，以減少滾筒在高速轉動時引致的擺動，減低機械勞損。

3. 洗衣後宜把門蓋打開──倘若家中沒有小孩，洗衣後宜把門蓋打開，以免濕氣積聚。不要將洗衣機放置潮濕的地方。

4. 跟包裝說明放入適量洗衣劑──過量洗衣劑未必提升潔淨效果，且有可能積聚在洗衣機內，或產生過量泡沫影響洗衣機運作。

5. 善用「節能」程序及調低轉速──部分洗衣機有冷水洗衣功能或「節能」程序，通常比較慳水慳電。如能調校脫水轉速，可把轉速調低減輕機械損耗，也可減少衣物磨損。

6. 每月最少清潔滾筒一次──部分洗衣機設「滾筒清潔」程序，每月最少清潔一次，或按說明書建議使用滾筒清潔劑。

7. 妥善保養洗衣機配件──定期清理洗衣劑盛載格、排水泵過濾器、棉絮過濾器和機門塑膠封邊等，以及清理積聚的塵埃雜物。

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