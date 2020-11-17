意粉升糖指數低但較白飯高脂　消委會提醒：意粉配醬汁或高脂高鈉

意粉與白飯相比，營養價值有什麼不同？吃意粉比吃白飯更健康嗎？消委會解釋當中隱藏的健康陷阱。

無醬汁意粉卡路里較白飯低

根據美國農業部轄下的營養素資料數據庫資料，每100克煮熟的意粉所含的蛋白質、碳水化合物和膳食纖維都比同等重量煮熟的白飯高，但其脂肪含量亦較高。「吃1碗意粉吸收的卡路里比吃1碗白飯低」的說法只適用於沒有添加醬汁的意粉。消委會提醒，醬汁普遍含有較多脂肪、糖及鈉，如果進食伴有醬汁的意粉，吸收的能量和脂肪可能比白飯高，亦會額外攝取醬汁所添加的糖和鈉。

意粉升糖指數相較白飯低

香港糖尿聯會指出，意粉、通心粉皆是低升糖指數（Glycemic Index，簡稱GI，意即升糖指數為55或以下）的食物；白飯屬高升糖指數（意即升糖指數達70或以上）食物。低升糖指數食物在消化過程中轉化成葡萄糖而被人體吸收的速度較慢，血糖於餐後的升幅相對較少，因此能更有效控制血糖水平。消委會提醒，食物來自不同產地、配搭或烹煮方式均有機會影響食物的升糖指數。

資料來源：《選擇月刊》第529期

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