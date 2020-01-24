OL閨蜜下午茶之選｜Benefit x 帝苑酒店　歎玫瑰朱古力魚子醬下午茶　贈眉妝旅行裝

尖沙嘴帝苑酒店餐廳酒吧J's Bar Bistro聯乘美妝品牌Benefit Cosmetics，即日起推出「粉紅．玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶」，以粉紅色為主題，打造一系列鹹甜美點。下午茶鹹點包括原盒西伯利亞魚子醬、鮮蝦辣番茄醬、帕爾馬火腿香瓜串和煙三文魚配蘆筍；甜點有玫瑰朱古力巨蛋、法國朱古力餅、生薑朱古力辣餅、英式鬆餅配奶油忌廉及玫瑰花醬、草莓拿破崙、紅桑子意大利奶凍，以及粉紅朱古力蝴蝶酥。隨餐可選配illy咖啡、法國Dammann茶或招牌粉紅無酒精飲品。

惠顧二人用下午茶，可獲贈Benefit皇牌眉妝旅行套裝一份（Gimme Brow+豐眉膏、Precisely, my brow立體塑形眉筆及24-Hour Brow Setter透明定型眉膏），送完即止。

帝苑酒店 x Benefit「粉紅．玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶」

供應期：即日至12月13日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：兩位$538（另加一服務費）

地址：尖沙嘴東部帝苑酒店2樓J's酒吧

查詢電話︰2733 2088

資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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