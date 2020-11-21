迪士尼15周年｜迪士尼新城堡揭幕 互動展尋公主故事 聖誕米奇偕好友開舞會【短片】
文章日期：2020年11月21日
香港迪士尼樂園度假區今日（21日）起舉辦「15周年奇妙慶典」，同時推出一系列聖誕慶祝活動。其中重新改建的迪士尼新城堡於昨日（20日）揭幕，命名為「奇妙夢想城堡」。
奇妙夢想城堡增高1倍 林嘉欣聲音導航
「睡公主城堡」擴建華麗變身為「奇妙夢想城堡」，新城堡比舊城堡高逾1倍。透過林嘉欣的聲音導航，可了解城堡上每座塔樓及尖頂的設計建築細節、獨特的顔色配搭、標誌圖案和紋理裝飾，以及蘊含13個關於迪士尼公主及女王的故事。
樂園內更設有「奇妙夢想城堡故事展」，展覽除可了解城堡上的設計建築細節，更提供全新互動體驗，以了解公主的追夢故事。
米奇與Duffy等好友 城堡舞台上演聖誕舞會
聖誕將至，迪士尼全新推出的「米奇與好友聖誕舞會」中，米奇和老友記將穿上聖誕裝，與Duffy和好友登上全新「奇妙夢想城堡」的舞台表演。表演結束後，高飛和史迪仔亦穿會上聖誕老人裝，分別在「米奇幻想曲」及「彗星餐廳」和大家見面。
迪士尼樂園 相關資訊：
迪士尼大抽獎｜迪士尼15周年送1.5萬張門票 港人11月21日起可上網登記【附登記連結】
聖誕好去處2020：link.mingpao.com/66020.htm
‧Frozen夢幻特展@將軍澳 一片睇晒必玩5大體感互動區【短片】
2020年聖誕 相關資訊：link.mingpao.com/65733.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm