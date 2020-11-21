迪士尼15周年｜迪士尼新城堡揭幕　互動展尋公主故事　聖誕米奇偕好友開舞會【短片】

「奇妙夢想城堡」的圓頂廣場內的地上，刻有13位公主和女王的的標誌和花朵圖案。（黃詠賢攝）

「奇妙夢想城堡」的圓頂建築，一共有超過8000點閃閃發光的仙子星粉，突出於圓頂上代表迪士尼公主和女王的13個標誌圖案。（黃詠賢攝）

史迪仔穿上聖誕老人裝，在「彗星餐廳」和大家見面。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

高飛穿上聖誕老人裝，在「米奇幻想曲」和大家見面。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

在小鎮影院，Duffy的新朋友可愛小龜Olu Mel首度現身香港迪士尼，與其他朋友換上全新冬日服飾。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

「奇妙夢想城堡故事展」，展覽中除了了解城堡上的設計建築細節外，更提供全新互動體驗，以了解公主的追夢故事。（黃詠賢攝）

「奇妙夢想城堡故事展」中的「魔法圓花窗」，設有互動裝置的彩繪玻璃圓花窗模型上，有每位公主和女王所獨有的標誌和花朵圖案，並可按鈕重溫每個公主和女王故事中的經典場景。（黃詠賢攝）

「奇妙夢想城堡」的圓頂廣場內13條圓柱頂部的雕刻上，刻有每位公主和女王的好友。（黃詠賢攝）

「奇妙夢想城堡」的閘門加入了代表香港的的區花洋紫荊花的雕刻。（黃詠賢攝）

迪士尼新城堡「奇妙夢想城堡」的揭幕禮上，13位迪士尼公主和女王共舞。（黃詠賢攝）

香港迪士尼樂園度假區今日（21日）起舉辦「15周年奇妙慶典」，同時推出一系列聖誕慶祝活動。其中重新改建的迪士尼新城堡於昨日（20日）揭幕，命名為「奇妙夢想城堡」。

奇妙夢想城堡增高1倍 林嘉欣聲音導航

「睡公主城堡」擴建華麗變身為「奇妙夢想城堡」，新城堡比舊城堡高逾1倍。透過林嘉欣的聲音導航，可了解城堡上每座塔樓及尖頂的設計建築細節、獨特的顔色配搭、標誌圖案和紋理裝飾，以及蘊含13個關於迪士尼公主及女王的故事。

樂園內更設有「奇妙夢想城堡故事展」，展覽除可了解城堡上的設計建築細節，更提供全新互動體驗，以了解公主的追夢故事。

米奇與Duffy等好友 城堡舞台上演聖誕舞會

聖誕將至，迪士尼全新推出的「米奇與好友聖誕舞會」中，米奇和老友記將穿上聖誕裝，與Duffy和好友登上全新「奇妙夢想城堡」的舞台表演。表演結束後，高飛和史迪仔亦穿會上聖誕老人裝，分別在「米奇幻想曲」及「彗星餐廳」和大家見面。

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