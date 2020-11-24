無花果10食譜　新鮮無花果做沙律甜品　乾無花果煲湯製茶飲｜在家煮食

新鮮無花果製成的無花果醬（圖片由胡玘君提供）

新鮮無花果低卡高纖高鉀，有助促進腸道蠕動、去水腫和降血壓。新鮮無花果可洗淨連皮吃，亦可入饌。乾無花果則可用來煲湯及製作茶飲。以下提供新鮮無花果、乾無花果共10個食譜，健康又美味。

新鮮無花果食譜：

1. 無花果乳酪粟米片

主要材料：新鮮無花果、草莓、低脂純乳酪、粟米片或穀物片【製法詳情】

2. 無花果雜菜沙律

主要材料：新鮮無花果、粟米粒、烚蛋或溏心蛋、車厘茄、溫室青瓜或青瓜、羅馬生菜、低脂芝士【製法詳情】

3. 無花果藍莓批

主要材料：新鮮無花果、低筋麵粉、無鹽牛油、雞蛋、藍莓、橙皮【製法詳情】

4. 無花果醬

主要材料：新鮮無花果【製法詳情】

乾無花果食譜：

1. 蘋果雪梨無花果茶

主要材料：乾無花果、蘋果、雪梨【製法詳情】

2. 花旗參蜜無花果茶

主要材料：乾無花果、花旗參、蜜糖【製法詳情】

3. 無花果蘋果菊花茶

主要材料：乾無花果、蘋果、菊花、蜜棗、迷你冰糖【製法詳情】

4. 柏子仁無花果圓肉茶

主要材料：乾無花果、柏子仁、圓肉【製法詳情】

5. 無花果霸王花鴨腎湯

主要材料：乾無花果、霸王花、鴨腎、豬腱、紅蘿蔔、淮山、南北杏、陳皮【製法詳情】

6. 無花果牛蒡排骨湯

主要材料：乾無花果、牛蒡、排骨、紅蘿蔔、紅棗【製法詳情】

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