蜜糖知多啲｜本地養蜂人：蜜糖新鮮無添加為佳

蜜糖清熱潤燥，秋天特別多人想飲用。「香港原蜜」創辦人、本地養蜂人Lancelot接受明報網站訪問表示，蜜糖以無添加為佳，購買新鮮蜜糖較好。

Q：如何分辨蜜糖真假？

Lancelot表示，將蜜糖加水搖晃，若是真蜜糖會比較混濁，因蜜蜂採蜜時含有花粉粒；假蜜糖則較透明清澈。此外，真蜜糖泡沫大小較有規律，能持久存在；假蜜糖泡沫大小不一，甚至沒有泡沫。蜜糖造假方法太多，Lancelot建議在實驗室測試或由專家驗證最準確，消費者可憑蜜糖有否專業認證協助判斷。

Q：不同蜜糖如何命名？

Lancelot稱，蜜糖中有七成來自同一種蜜源的植物，即可命名為該種植物的蜜糖。若來自多種植物的花蜜，會稱之為冬季及春季的「百花蜜」。

Q：香港出產什麼蜜糖？

香港出產主要有兩類蜜糖，分為冬蜜和春蜜。冬蜜為11月至12月出產的蜜糖，鴨腳木蜜是其中一種；春蜜為2月至4月出產，荔枝蜜、龍眼蜜屬於春蜜。傳統老一輩喜歡冬蜜，時下一般人會喜歡鴨腳木蜜和龍眼蜜。鴨腳木蜜較具香港特色，因是本地原生樹，一般生長於華南地區。另有蜂巢蜜，即是連蜂巢吃，有蜂蜜原始味道，咬下去感覺煙韌，別有一番風味。

Q：蜜糖通常含什麼污染物？

蜜糖較少出現重金屬問題，因蜜蜂難以在重金屬環境生存。一般養蜂場的環境（例如泥土、水源等）需定期做重金屬檢查。反而應留意養蜂場會否選用天然殺蟲方法，棄用殺蟲水農藥。蜜糖常見的是抗生素殘餘問題，為防蜜蜂受細菌感染致病間接影響蜂蜜產量，養蜂場或會以抗生素治病，導致蜜糖含有抗生素殘餘。建議找信譽良好的商店或養蜂場購買蜜糖。

Q：顏色愈深、結晶愈多、年份愈久的蜜糖愈好？

Lancelot說，蜜糖以無添加為佳。不同種類的蜜糖色澤、混濁度、結構各有不同，加上不同季節或雨水多寡都會影響顏色，部分蜜糖不會結晶（例如龍眼蜜），故不能憑此分辨蜜糖好壞，應考慮個人喜好為先。蜜糖不像陳年酒釀愈放愈香，蜜糖質素及營養價值反而會隨時間下降，因此購買新鮮蜜糖較好。

文：黃詠賢

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