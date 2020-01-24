OL閨蜜下午茶之選｜Atelier Cologne x 香港嘉里酒店 歎下午茶獲節日禮品
文章日期：2020年11月26日
香港嘉里酒店大堂茶座聯乘法國香水品牌Atelier Cologne，即日起推出「冬日庭園之戀下午茶」。下午茶以赤霞橘光、桂香月夜、無極烏龍和加州盛夏4款香水為主題，茶點包括松葉蟹肉龍蝦沙律（柑橘、法國Kaviari魚子醬）、赤霞彩球（玉桂薑餅、血橙忌廉）、雪白世界（桂花啫喱、白朱古力忌廉、荔枝泡沫）、耶路撒冷雅枝竹忌廉奶泡（桂花蜜糖浸梨、脆雅枝竹）、烏龍茶朱古力蘑菇（烏龍茶朱古力醬、黑朱古力脆脆）、布里芝士黑松露法式三文治（蘑菇烏龍茶醬）、聖誕樹頭蛋糕（黑朱古力忌廉、柑桔啫喱、焦糖餅乾）和烤焗鴨肉栗子意大利煙腩肉卷（柑橘果醬、糖漬金桔）。
惠顧下午茶可獲贈Atelier Cologne矜貴節日禮品1份（包括2份香氛陶瓷和2支精醇古龍1.7ml體驗裝），送完即止。
香港嘉里酒店 × Atelier Cologne「冬日庭園之戀下午茶」
供應期：即日起至12月31日
供應時間：
周一至周五下午2時30分至5時30分；周末及公眾假期下午2時至6時
價錢：兩位$688（另收加一服務費）
地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓
查詢電話：2252 5237
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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