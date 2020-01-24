聖誕好去處2020｜迪士尼富貴貓、小飛象、獅子王、小鹿斑比@葵芳新都會 逾13米長大型裝置晚上閃亮
文章日期：2020年11月26日
迪士尼經典童話角色《富貴貓》（The Aristocats）、《小飛象》（Dumbo）、《獅子王》（Lion King）及《小鹿斑比》（Bambi） 現身葵芳！「聖誕冬日童話祭」即日起至2021年1月3日在葵芳新都會廣場舉行。每個角色的聖誕場景配上標誌色彩，以木系為主調，構建長逾13米的大型裝置組合，打造戶外聖誕國度。裝置更會在晚上亮燈，充滿節日氣氛。新都會廣場三樓設有期間限定店，備有多款日本直送及期間限定的迪士尼精品。
迪士尼「聖誕冬日童話祭」@葵芳新都會廣場
日期：即日至2021年1月3日
時間：上午10時至晚上10時
期間限定店營業時間：上午11時至晚上9時
地點：葵芳新都會廣場
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
聖誕好去處2020：link.mingpao.com/66020.htm
‧迪士尼15周年新城堡揭幕 互動展尋公主故事 聖誕米奇偕好友開舞會【短片】
‧鬆弛熊@旺角MOKO新世紀廣場：16呎高巨型鬆弛熊、10呎高Cupcake聖誕樹
‧Frozen夢幻特展@將軍澳 一片睇晒必玩5大體感互動區【短片】
2020年聖誕 相關資訊：link.mingpao.com/65733.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm