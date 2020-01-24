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聖誕好去處2020｜迪士尼富貴貓、小飛象、獅子王、小鹿斑比@葵芳新都會　逾13米長大型裝置晚上閃亮

文章日期：2020年11月26日

迪士尼經典童話角色《富貴貓》（The Aristocats）、《小飛象》（Dumbo）、《獅子王》（Lion King）及《小鹿斑比》（Bambi） 現身葵芳！「聖誕冬日童話祭」即日起至2021年1月3日在葵芳新都會廣場舉行。每個角色的聖誕場景配上標誌色彩，以木系為主調，構建長逾13米的大型裝置組合，打造戶外聖誕國度。裝置更會在晚上亮燈，充滿節日氣氛。新都會廣場三樓設有期間限定店，備有多款日本直送及期間限定的迪士尼精品。

迪士尼「聖誕冬日童話祭」@葵芳新都會廣場

日期：即日至2021年1月3日

時間：上午10時至晚上10時

期間限定店營業時間：上午11時至晚上9時

地點：葵芳新都會廣場

詳情：www.metroplaza.com.hk

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

聖誕好去處2020：link.mingpao.com/66020.htm

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