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手機攝影達人教路　手機+微距鏡頭影花4貼士

文章日期：2020年11月28日

逛公園或郊遊遇見靚花，如何用手機影出靚相？今年在國際手機攝影大獎「iPhone Photography Awards 2020」中，奪得「Sunset」主題組別冠軍的手機攝影達人Leo Chan，教大家手機拍攝秘技。

外置10倍微距鏡頭

Leo表示，自己一直以手機作為主要拍攝器材，因方便易攜。他的個人經驗是，拍攝靚花時需在手機外置10倍微距鏡頭，有放大的拍攝效果，適合近距離拍攝。他提供用手機拍攝靚花的4個貼士：

手機影靚花4貼士

1.下午拍攝光線較柔和

宜在下午3至4時期間拍攝花朵，因光線不太光及也不會太暗。

2.操作微距鏡頭需耐性

Leo提醒，由於微距鏡頭聚焦在一個很狹小的範圍內，容易失焦，故需要耐性等待，同時亦要不斷按動快門以捕捉畫面。

3.單調顏色作背景

Leo建議若用微距鏡頭拍攝花朵，宜以單調的顏色作為背景，免喧賓奪主。

4.聚焦一朵花更有層次感

若拍攝花海，可以將微距鏡頭聚焦在一朵花上，以其他花作背景會顯得更有層次感。

註：以上圖片由Leo Chan以iPhone 11 Pro配搭Moment Macro 10x Lens及Tele 58mm拍攝

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