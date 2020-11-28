手機攝影達人教路　手機+微距鏡頭影花4貼士

今年7月在國際手機攝影大獎「iPhone Photography Awards 2020」中，Leo Chan奪得「Sunset」主題組別冠軍。（圖片由Leo Chan提供）

Leo以手機拍攝花朵的作品。（圖片由Leo Chan提供）

Leo以手機拍攝花朵的作品。（圖片由Leo Chan提供）

Leo以手機拍攝花朵的作品。（圖片由Leo Chan提供）

Leo以手機拍攝花朵的作品。（圖片由Leo Chan提供）

Leo以手機拍攝花朵的作品。（圖片由Leo Chan提供）

Leo以手機拍攝花朵的作品。（圖片由Leo Chan提供）

以單調的顏色作為背景，更容易突出花朵的色澤。（圖片由Leo Chan提供）

若拍攝花海，可以將微距鏡頭聚焦在一朵花上，以其他花作背景會顯得更有層次感。（圖片由Leo Chan提供）

Leo以手機拍攝花朵的作品。（圖片由Leo Chan提供）

逛公園或郊遊遇見靚花，如何用手機影出靚相？今年在國際手機攝影大獎「iPhone Photography Awards 2020」中，奪得「Sunset」主題組別冠軍的手機攝影達人Leo Chan，教大家手機拍攝秘技。

外置10倍微距鏡頭

Leo表示，自己一直以手機作為主要拍攝器材，因方便易攜。他的個人經驗是，拍攝靚花時需在手機外置10倍微距鏡頭，有放大的拍攝效果，適合近距離拍攝。他提供用手機拍攝靚花的4個貼士：

手機影靚花4貼士

1.下午拍攝光線較柔和

宜在下午3至4時期間拍攝花朵，因光線不太光及也不會太暗。

2.操作微距鏡頭需耐性

Leo提醒，由於微距鏡頭聚焦在一個很狹小的範圍內，容易失焦，故需要耐性等待，同時亦要不斷按動快門以捕捉畫面。

3.單調顏色作背景

Leo建議若用微距鏡頭拍攝花朵，宜以單調的顏色作為背景，免喧賓奪主。

4.聚焦一朵花更有層次感

若拍攝花海，可以將微距鏡頭聚焦在一朵花上，以其他花作背景會顯得更有層次感。

註：以上圖片由Leo Chan以iPhone 11 Pro配搭Moment Macro 10x Lens及Tele 58mm拍攝

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