聖誕好去處2020｜梳乎蛋@置富Malls：3.5米高梳乎蛋充氣裝置
文章日期：2020年12月01日
梳乎蛋gudetama (又稱蛋黃哥) 在紅磡、馬鞍山、天水圍嘉湖與大家過聖誕！置富Malls旗下3個商場：置富都會、馬鞍山廣場、+WOO嘉湖，即日起至2021年1月6日舉辦「gudetama梳乎聖『蛋』派對」，場內設置3.5米高梳乎蛋充氣裝置，以及不同放大版食物，玩味十足。同場亦有聖誕老人巡遊見面會。
gudetama梳乎聖「蛋」派對@置富Malls
日期：即日至2021年1月6日
懶洋洋聖「蛋」睡房@紅磡置富都會
紅磡置富都會場內有梳乎蛋睡房，中央放置加大版麵包睡牀，旁邊有由餅乾砌成的衣櫃及梳化，梳乎蛋與朋友會以不同造型隱藏在睡房每個角落。
地點：紅磡置富都會L7大堂
聖「蛋」派對部屋@馬鞍山廣場
馬鞍山廣場佈置成梳乎蛋派對部屋，設有3.5米高充氣梳乎蛋、放大版雞蛋盒及三層聖誕蛋糕等不少打卡熱點。
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場
聖「蛋」滋味廚房@天水圍+WOO嘉湖
+WOO嘉湖設有gudetama廚房，有躺在香腸上發白日夢的梳乎蛋、有梳乎蛋樣子心形拉花的巨型咖啡杯，與大家一齊過聖誕。
地點：+WOO嘉湖1期地下大堂
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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