OL閨蜜下午茶之選｜Melvita X 數碼港艾美酒店　歎法式下午茶獲贈護膚品

數碼港艾美酒店聯乘法國護膚品牌Melvita，即日起至2021年2月28日推出充滿法國風味的下午茶，鹹甜美點以Melvita產品選用的天然材料（如玫瑰、蜂蜜、紅莓等）入饌。鹹點包括鮮蝦三重奏（牛油果醬、芒果、摩洛哥堅果油)、脆蜂蜜杏仁布里芝士餅乾、香葱西芹煙熏雞肉醬，以及自家煙熏三文魚捲紅菜頭及忌廉芝士。甜點有艾美紅莓雪葩、焦糖梨撻、法式玫瑰芒果布頓蛋糕、抹茶歌劇院蛋糕、法式軟心黑朱古力，以及英式榛子鬆餅搭配凝脂忌廉及自製士多啤梨醬，隨餐可配2杯illy咖啡或茶，或加100元升級餐飲至特調雞尾酒、汽泡酒或紅白餐酒。惠顧下午茶的顧客可獲贈Melvita有機芬芳護膚禮品，數量有限，送完即止。

艾美酒店 x Melvita 法式下午茶

供應期：即日至2021年2月28日

時間：下午3時至5時

價錢：兩位$458（另加一服務費）

地址：薄扶林數碼港道100號數碼港艾美酒店4樓Prompt餐廳

查詢電話︰2980 7417

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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