台式飲品配料「愛玉」好易做　科學館教自製愛玉

水中的果膠與金屬離子的交聯反應（香港科學館facebook圖片）

愛玉如何製作？製作原理是什麼？香港科學館話你知。（香港科學館facebook圖片）

愛玉口感Q彈，是不少台式手搖飲品或甜品的食材。製作愛玉是否需要加熱或冷藏？香港科學館在facebook發文，解釋愛玉原材料來自一種叫愛玉子（簡稱愛玉）的榕屬植物，並以食物科學拆解愛玉的製作原理和方法。

愛玉製作原理

科學館解釋，愛玉種子表層含有豐富果膠和果膠酯酶，在搓洗過程中，果膠和果膠酯酶會慢慢溶到水中。果膠酯酶會改變果膠長鏈狀分子結構中某些部分，令果膠能連結水中的金屬離子如鈣離子、鎂離子等產生交聯反應，成為如海綿狀的網絡，將水分子鎖住形成凝膠。

愛玉製作方法

1. 預備愛玉種子及室溫開水或礦泉水，比例約1克種子對50毫升水。

【小貼士】不宜用缺乏金屬離子的蒸餾水，製作時雙手及用具不可沾有油脂，因會阻礙果膠分子與金屬離子連結。

2. 愛玉種子放入布袋，在水中輕輕搓揉10至15分鐘，讓果膠和果膠酯酶慢慢溶到水中。

【小貼士】注意力度不宜過大，否則愛玉可能無法凝固。

3. 愛玉種子在水中搓揉後，水會變成淡黃色和較黏結，在室溫靜置約30至40分鐘，凝固後即成，並可儲存在冰箱。

【小貼士】注意靜置過程是讓果膠分子與金屬離子連結，其間切忌攪動。

（香港科學館facebook）

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