聖誕好去處2020｜聖誕老人未來空中小鎮@將軍澳PopCorn：6米高聖誕樹主堡、大型琴鍵互動裝置、聖誕動感劇場【短片】

將軍澳PopCorn即日起至2021年1月3日變成「聖誕老人未來空中小鎮」，168名來自未來的聖誕老人在小鎮內隨處可見！走過由無限延伸鏡配合LED燈光及圖案打造、營造天旋地轉無極限時空的特別效果的「時光隧道」，就能看到多個不同熱氣球裝置升降及轉動，小鎮內有多個發光燈塔裝置，多輛聖誕列車，中央更有6米高巨型聖誕樹主堡。小鎮每隔15分鐘上演一次「聖誕動感劇場」，場內所有聖誕老人同時擺動，裝置亦會亮起不同燈效。戶外演薈廣場設有「來自未來的琴鍵」，8米x8米的大型舞台互動裝置畫上琴鍵，踏上琴鍵可觸發不同音色和燈光，讓大家以身體演奏音樂。

聖誕老人未來空中小鎮@PopCorn

日期：11月20日至1月3日

時間：中午12時至晚上10時

地點：將軍澳PopCorn一期一樓中庭及地下顧客服務中心旁

「來自未來的琴鍵」

日期：11月20日至1月3日

時間：中午12時至晚上10時

地點：將軍澳PopCorn演薈廣場

詳情：www.popcorntko.com.hk

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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