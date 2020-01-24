聖誕好去處2020｜Sanrio@馬鞍山新港城中心：Hello Kitty、梳乎蛋、布甸狗融入1:1名畫【短片】

Sanrio踏入60周年，馬鞍山新港城中心即日至2021年1月17日舉行「MOSTown x Sanrio characters Christmas Galleria」，將Hello Kitty、Little Twin Stars、My Melody、布甸狗、梳乎蛋及Cinnamoroll等Sanrio角色融入18幅1:1比例藝術館畫作及1件主題藝術品中，讓大家感受不一樣的聖誕。現場設5大展區，包括有光影及聲音導賞的「星夜光影聲樂之旅」、「梵高午睡梳乎藝拍區」、「莫內寫意浪漫遊」、「優雅印象派」及「大師名畫藝廊」，場內亦有不同模仿雕像造型現身的Sanrio角色，大家可於不同角色的剪影中探索經典畫作。

MOSTown x Sanrio characters Christmas Galleria

日期：即日至2021年1月17日

時間：上午10時至晚上10時

地點：馬鞍山新港城中心L2天幕廣場

詳情：www.mostown.com.hk

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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