2020年度@cosme香港美妝大賞Top 10：BIODERMA深層卸妝潔膚水摘冠

首屆「2020年度@cosme香港美妝大賞」公布結果，評選以香港用戶的真實評價為依據，選出受歡迎的美妝產品。「綜合大賞」由BIODERMA深層卸妝潔膚水摘冠，第2位是innisfree礦物控油碎粉，第3位是Naturie日本薏仁化妝水。

「2020全年美妝品綜合大賞」根據2019年11月1日至2020年10月31日期間，從15,300篇消費者真實口碑心得及23,000件產品中，綜合選出潔面產品、美容工具、新上市產品、經典產品等不同類別的大獎，以表揚全年最受消費者歡迎的產品。

「2020年度@cosme香港美妝大賞」綜合賞Top 10：

第1位：BIODERMA深層卸妝潔膚水

第2位：innisfree礦物控油碎粉

第3位：Naturie日本薏仁化妝水

第4位：Opera Lip Tint

第5位：KATE Tokyo 3D造型眉彩餅

第6位：excel 3合1持久造型眉筆

第7位：DHC橄欖護唇膏

第8位：excel裸色深邃眼影

第9位：Biore水凝長效保濕防曬乳

第10位：Bifesta高效眼部卸妝液

洗面產品Top 3：

第1位：Senka專科皇牌保濕洗顏泡泡

第2位：Curel豐盈泡沫潔面乳

第3位：b.glen礦泥潔面乳

面霜產品Top 3：

第1位：Kiehl's特效保濕乳霜

第2位：Curel深層高效保濕面霜

第3位：Clinique 72小時自我修護水嫩補濕啫喱

唇部保養產品Top 3：

第1位：DHC橄欖護唇膏

第2位：LANEIGE水潤修護睡眠唇膜

第3位：Dior誘惑煥彩潤唇膏

防曬產品Top 3：

第1位：Biore水凝長效保濕防曬乳

第2位：曼秀雷敦美肌亮膚防曬隔離霜

第3位：Anessa極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50+ PA++++

@cosme香港美妝大賞得獎名單總覽：hk.cosme.net

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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