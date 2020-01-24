Google香港2020十大熱搜食材Top 3：日本豆苗、千張、小魚乾　醉鴨舌排食譜搜尋榜首【附搜尋榜十大一覽】

【Google香港2020年度搜尋榜：十大熱爆食譜搜尋】小松菜沒有青草味，日本不少店舖製作冰沙時會加入小松菜及不同水果。（圖片由林雲中提供）

【Google香港2020年度搜尋榜：十大熱爆食譜搜尋】精進料理師介紹，日本豆苗可以生吃，惟青草味比較強烈，通常用於製作沙律，或作為配菜加在主食上。（圖片由林雲中提供）

Google香港公布2020年度搜尋榜，今年因應新型冠狀病毒疫情，不少人在家抗疫時會下廚，今年Google的十大熱門搜尋食材，日本豆苗成為榜首，台灣食材「千張」（即豆腐皮）及小魚乾分別位居第二及第三位。

在食譜方面，Google香港2020年度熱爆食譜搜尋的首三位分別為：醉鴨舌、氣炸鍋蛋糕，以及牛奶饅頭。

Google香港2020年度十大熱搜食材

1. 日本豆苗

精進料理師林雲中表示，日本豆苗可以生吃，惟青草味比較強烈，通常用於製作沙律，或作為配菜加在主食上。據日本農林水產省網介紹，日本豆苗可吃葉和莖的部分，保留根部浸泡在水中種植待成長收成[詳情]。

2. 千張

3. 小魚乾 【相關食譜：芝士洋葱小魚乾焗薯蓉】

4. 花奶 【相關食譜：椰汁馬豆糕】

5. 高筋麵粉 【相關食譜：紫薯麵包、番茄迷迭香薄餅】

6. 小松菜

林雲中稱，小松菜沒有青草味，其鐵質及鈣質比菠菜高，可用來炒或打邊爐時吃。日本不少店舖製作Smoothie時，亦會加入小松菜及不同水果。【相關食譜：日本柿小松菜拌胡麻醬】

7. 韓式辣醬 【相關食譜：韓式燉雞、韓式豚肉片】

8. 黃薑粉 【相關食譜：星洲炒薯粉】

9. 淡忌廉 【相關食譜：松露忌廉雜菌年糕】

10.低筋麵粉 【相關食譜：日式黃豆粉楓糖炸豆腐糰子】

Google香港2020年度十大熱爆食譜搜尋

1. 醉鴨舌

2. 氣炸鍋蛋糕

3. 牛奶饅頭

4. 章魚小丸子

5. 爆谷

6. 400次咖啡 【營養師教製低糖版「400次咖啡」】

7. 苦瓜汁

8. 印度烤餅

9. Mr. Cheesecake

10. 芝士麻糬波波

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