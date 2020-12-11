蓮藕8食譜　健脾養胃｜在家煮食

蓮藕螺頭淮山杞子湯材料（圖片由Bonnie Li提供）

蓮藕健脾養胃、補氣養血。蓮藕搭配不同食材烹調，可成香口小菜或滋味湯水。以下蓮藕8食譜，抗疫期間可在家煮食滋補一下。

小菜食譜：

蓮藕煎肉餅

主要材料：蓮藕、豬腩肉、冬菇粒、芫荽莖、雞蛋【製法詳情+有片示範】

南乳蓮藕花生燜豬手

主要材料：蓮藕、豬手、花生、南乳【製法詳情】

湯水食譜：

玉竹霸王花蓮藕雪耳燉湯

主要材料：蓮藕、玉竹、霸王花、雪耳、乾無花果、陳皮、豬腱【製法詳情】

蓮藕赤小豆竹葉湯

主要材料：蓮藕、赤小豆、淡竹葉【製法詳情】

蓮藕章魚湯

主要材料：蓮藕、淮山、花生、章魚乾、雞【製法詳情】

蓮藕紅蘿蔔豬骨湯

主要材料：蓮藕、紅蘿蔔、豬骨、馬蹄、蜜棗【製法詳情】

蓮藕螺頭淮山杞子湯

主要材料：蓮藕、響螺頭、淮山、杞子、綠豆、圓肉、陳皮、蜜棗、豬腱【製法詳情】

甜品食譜：

綠豆蓉糖蓮藕

主要材料：蓮藕、綠豆蓉、藕粉、冰糖【製法詳情】

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