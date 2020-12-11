聖誕好去處2020｜角落生物@屯門市廣場：3大主題打卡區、製角落生物甜品【短片】

角落生物@屯門市廣場：角落生物甜品課程參加者，可獲贈角落生物烘焙圍裙。（圖片由相關機構提供）

角落生物@屯門市廣場：「可愛草莓咖啡店」打卡區（圖片由相關機構提供）

屯門市廣場由即日起至2021年1月3日舉行「Sweet Christmas Studio」，打造大型角落生物主題烘焙工房。（圖片由相關機構提供）

角落生物登陸屯門！屯門市廣場即日起至2021年1月3日舉行角落生物主題烘焙工房「Sweet Christmas Studio」，現場設有「打卡區」及「製作區」，「打卡區」設「可愛草莓咖啡店」、「甜蜜雪糕花園」及「幸福聖誕角落」3個主題區，另有角落生物主題特色牆、多款角落生物裝飾擺設，讓大家盡情打卡。

「製作區」開設7款角落生物甜品課程，包括曲奇酥餅、鳳梨酥、卷蛋、芝士撻、大福、薑餅曲奇及杯子蛋糕，製作過程有導師現場指導或影片教授，參加者可獲贈角落生物烘焙圍裙。場內有期間限定店，部分精品由日本直送到港或屯門市廣場獨家首賣。

角落生物烘焙工房「Sweet Christmas Studio」@屯門市廣場

日期：即日至2021年1月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

詳情：www.tmtp.com.hk

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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