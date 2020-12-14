純素無麩質抹茶英式鬆餅　抹茶控啱食｜Green Monday食譜

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

英式鬆餅是常見茶點，在家都可以自行製作。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享純素無麩質抹茶英式鬆餅食譜，在這個聖誕假期留家抗疫時，不妨製作鬆餅與家人分享美點。

純素無麩質抹茶英式鬆餅

材料：

製菓用米粉 70克

杏仁粉 10克

糖 22克

海鹽 少許

泡打粉 4克

抹茶粉 1至1.5小匙（1小匙約5毫升）

烤製大豆粉（Kinako powder） 20克（可以大豆粉代替，分量須自行調整）

無調整豆乳 60克

無味椰子油／米油／太白胡麻油 28克

製法：

1. 製菓用米粉、杏仁粉、糖、海鹽、泡打粉及抹茶粉混合攪拌。

2. 烤製大豆粉及無調整豆乳混合攪拌，再加入油攪拌。

3. 以上2個粉糰加在一起攪拌，搓成圓形，用保鮮紙包好，放入雪櫃置30分鐘。

4. 取出粉糰並分成4小份，焗爐預熱170度，將粉糰放入焗爐焗25分鐘，取出待涼即成。

小貼士：鬆餅可依個人喜好加入果仁。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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