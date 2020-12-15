西班牙插畫家Joan Cornellà作品展　發放黑色幽默【短片‧多圖】

場內展出48幅標誌性諷刺時弊的作品，更首度公開按真人大小比例製作的木板畫和銅像。（圖片由相關機構提供）

場內展出48幅標誌性諷刺時弊的作品，及一系列已停製的限量版版畫作品。（圖片由相關機構提供）

西班牙插畫家Joan Cornellà第三度來港辦展覽！蘇富比與本地創意工作室AllRightsReserved即日起在蘇富比藝術空間，聯合舉行Joan Cornellà作品展售會「生即是空」。場內展出48幅標誌性諷刺時弊的作品，更首度公開按真人大小比例製作的木板畫和銅像，及一系列已停製的限量版版畫，是本港歷來最大規模的Joan Cornellà作品展。

2020風格演變 融合文字與圖像

Joan Cornellà現時在社交媒體擁有逾800萬粉絲，並先後於香港、東京、首爾、北京、倫敦、巴黎及紐約等地舉行個展，此次為相隔三年後來港舉辦的展覽。其風格向以鮮明生動的用色、簡單直接的視覺語言，探討及諷刺人性的黑暗。在2020年Joan Cornellà的創作風格演變為融合更多文字與圖像元素，他解釋：「過往我曾多次表示希望作品能有自己的聲音，故此我對作品的解讀一直持開放態度，提供更多空間啟發不同的批判性思考。」

Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà

日期：即日至2021年1月29日

時間：周一至周五上午10時至下午6時、周六上午11時至下午5時（周日及公眾假期休館）

地點：金鐘道88號太古廣場一座五樓蘇富比藝術空間

網上預約：Sothebys.com/JoanCornella

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