西班牙插畫家Joan Cornellà作品展　發放黑色幽默【短片‧多圖】

西班牙插畫家Joan Cornellà第三度來港辦展覽!蘇富比與本地創意工作室AllRightsReserved即日起在蘇富比藝術空間,聯合舉行Joan Cornellà作品展售會「生即是空」。場內展出48幅標誌性諷刺時弊的作品,更首度公開按真人大小比例製作的木板畫和銅像,及一系列已停製的限量版版畫,是本港歷來最大規模的Joan Cornellà作品展。

2020風格演變 融合文字與圖像

Joan Cornellà現時在社交媒體擁有逾800萬粉絲,並先後於香港、東京、首爾、北京、倫敦、巴黎及紐約等地舉行個展,此次為相隔三年後來港舉辦的展覽。其風格向以鮮明生動的用色、簡單直接的視覺語言,探討及諷刺人性的黑暗。在2020年Joan Cornellà的創作風格演變為融合更多文字與圖像元素,他解釋:「過往我曾多次表示希望作品能有自己的聲音,故此我對作品的解讀一直持開放態度,提供更多空間啟發不同的批判性思考。」

Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà

日期:即日至2021年1月29日

時間:周一至周五上午10時至下午6時、周六上午11時至下午5時(周日及公眾假期休館)

地點:金鐘道88號太古廣場一座五樓蘇富比藝術空間

網上預約:Sothebys.com/JoanCornella

