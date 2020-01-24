Tiffany Blue Box Cafe藍盒子蛋糕可預訂外賣　四件裝甜品盒在家享甜蜜滋味

The Tiffany Blue Box Cafe的標誌性蛋糕「The Blue Box Celebration Cake」首度提供外帶服務。（圖片由相關機構提供）

The Tiffany Blue Box Cafe即日起推出外賣甜點禮盒「Tiffany四件裝甜品盒」（左圖）；店內的標誌性蛋糕「The Blue Box Celebration Cake」（右圖）亦首度提供外帶服務。（圖片由相關機構提供）

Tiffany & Co.在尖沙嘴的The Tiffany Blue Box Cafe，即日起推出外賣甜點禮盒「Tiffany四件裝甜品盒」，禮盒包括用佛手柑玫瑰慕絲及紅桑子士多啤梨內餡製成的迷你Blue Box蛋糕、焦糖爆谷朱古力撻、栗子忌廉蛋糕及紐約芝士蛋糕。

店內的標誌性蛋糕「The Blue Box Celebration Cake」亦首度提供外帶服務，這款香港限定蛋糕內層是海鹽焦糖味及白芝麻味慕絲，與杏仁朱古力醬及朱古力海綿蛋糕相間，外表製作Tiffany Blue Box禮物盒，在家都可品嘗甜蜜滋味。外帶甜品須於最少48小時前致電餐廳預訂，只供自取。

The Tiffany Blue Box Cafe外帶甜品

供應期：即日開始

營業時間：周一至五 上午11時至晚上9時30分，周六、日及公眾假期 上午 10時至晚上9時30分

自取時間：每日中午12時至晚上8時

價錢：「Tiffany四件裝甜品盒」$298，「The Blue Box Celebration Cake」$588

地址：尖沙嘴北京道1號大堂208號舖The Tiffany Blue Box Cafe

電話：2362 9828

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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