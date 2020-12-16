煲仔飯食譜｜窩蛋牛肉煲仔飯 營養師教自製健康煲仔飯
文章日期：2020年12月16日
煲仔飯在冬季大受歡迎，惟當中暗藏健康陷阱。註冊營養師黃穎琳提醒，想吃得健康些，可以選擇較健康的食材自製煲仔飯，她分享窩蛋牛肉煲仔飯食譜。
窩蛋牛肉煲仔飯
煲仔飯材料：（2至3人分量）
米 1.5杯（約270毫升）
鮮牛肉／牛柳 240克
雞蛋 1隻
水 1.5杯
葱花 少許
醃料：
蠔油 1茶匙
老抽 1茶匙
生粉 1茶匙
胡椒粉 1/4茶匙
糖 1/4茶匙
煲仔飯豉油：（可以用蒸魚豉油代替）
豉油 1湯匙
糖 1茶匙
味醂 2茶匙
窩蛋牛肉煲仔飯製法：
1. 牛肉切片，加入醃料醃好，備用。
2. 米洗淨，加水浸至少30分鐘。
3. 將米瀝乾，放入鍋中加水，大火煮至水沸後再滾1至2分鐘，過程中可用筷子不時攪拌以防黏底。
4. 米飯煮沸後調中細火，蓋上蓋子再煮8分鐘。
5. 米飯的水分在烹煮時會慢慢蒸發，此時打開蓋子，將牛肉平鋪在米飯上，蓋上蓋子以大火煮1分鐘，再調細火煮8分鐘。烹煮時間可視乎情況調整，如喜歡吃飯焦可煮久一點。
6. 關火後焗10分鐘，其間可煮熱或叮熱煲仔飯豉油。
7. 打開煲仔飯的蓋子，加入生蛋和葱花，淋上豉油即成。
文：何芍盈
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