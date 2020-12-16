煲仔飯食譜｜窩蛋牛肉煲仔飯　營養師教自製健康煲仔飯

窩蛋牛肉煲仔飯：煲仔飯烹煮時間可視乎情況調整，如喜愛吃飯焦可煮久一點。（資料圖片）

煲仔飯在冬季大受歡迎，惟當中暗藏健康陷阱。註冊營養師黃穎琳提醒，想吃得健康些，可以選擇較健康的食材自製煲仔飯，她分享窩蛋牛肉煲仔飯食譜。

窩蛋牛肉煲仔飯

煲仔飯材料：（2至3人分量）

米 1.5杯（約270毫升）

鮮牛肉／牛柳 240克

雞蛋 1隻

水 1.5杯

葱花 少許

醃料：

蠔油 1茶匙

老抽 1茶匙

生粉 1茶匙

胡椒粉 1/4茶匙

糖 1/4茶匙

煲仔飯豉油：（可以用蒸魚豉油代替）

豉油 1湯匙

糖 1茶匙

味醂 2茶匙

窩蛋牛肉煲仔飯製法：

1. 牛肉切片，加入醃料醃好，備用。

2. 米洗淨，加水浸至少30分鐘。

3. 將米瀝乾，放入鍋中加水，大火煮至水沸後再滾1至2分鐘，過程中可用筷子不時攪拌以防黏底。

4. 米飯煮沸後調中細火，蓋上蓋子再煮8分鐘。

5. 米飯的水分在烹煮時會慢慢蒸發，此時打開蓋子，將牛肉平鋪在米飯上，蓋上蓋子以大火煮1分鐘，再調細火煮8分鐘。烹煮時間可視乎情況調整，如喜歡吃飯焦可煮久一點。

6. 關火後焗10分鐘，其間可煮熱或叮熱煲仔飯豉油。

7. 打開煲仔飯的蓋子，加入生蛋和葱花，淋上豉油即成。

文：何芍盈

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