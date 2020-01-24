聖誕手作DIY：立體聖誕心意卡　為親朋好友送祝福【短片】

將另一張白紙畫上大等邊三角形，大三角形內再均分為10個面積相等的菱形，然後用𠝹刀𠝹開半個菱形向上摺起，製成立體效果。（旅發局影片截圖）

用間尺和鉛筆在白紙摺位作起點間隔平均地畫出5條由短至長直線，沿直線剪出長條形，向另一面摺起製成立體聖誕樹雛形。（旅發局影片截圖）

旅發局在「聖誕小鎮虛擬之旅」以短片教大家製作立體聖誕卡。（圖片由相關機構提供）

聖誕節因疫情未能與親朋好友大肆慶祝，不妨送上聖誕卡表達心意。旅發局在「聖誕小鎮虛擬之旅」以短片教大家製作立體聖誕卡，在習慣用電子信息溝通的年代，親手製作的實體聖誕卡有一份難以取代的暖意和質感。

立體聖誕心意卡

材料及工具：顏色紙、聖誕彩帶、聖誕膠帶、剪刀、𠝹刀、膠水

製法：

1. 將綠色卡紙對摺備用。

2. 將白紙對摺，用間尺和鉛筆在白紙摺位作起點間隔平均地畫出5條由短至長直線，沿直線剪出長條形，向另一面摺起製成立體聖誕樹雛形。用膠水將白紙貼上綠色卡紙，作為聖誕卡的內部裝飾。

3. 將另一張白紙畫上大等邊三角形，大三角形內再均分為10個面積相等的菱形，然後用𠝹刀𠝹開半個菱形向上摺起，製成立體效果。

4. 在綠色卡紙外部封面貼上光面顏色紙，並將製成立體三角形的白紙貼在上面，透視出光面顏色紙。

5. 在綠色卡紙內部將聖誕膠帶黏在立體聖誕樹上，然後在聖誕樹上方黏上聖誕彩帶及星星，最後塗上閃粉作裝飾。

相關報道：

‧自製輕黏土甜甜圈 裝飾家居迎佳節【短片】

‧旅發局「聖誕小鎮虛擬之旅」 網上學聖誕手作度佳節

在家過聖誕 DIY聖誕餐：

‧Son姐教煮紅酒燴牛尾迎聖誕【短片】

‧Son姐公開獨門秘方 鮮甜羅宋湯 橙皮添香點睛【短片】

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm